Kultur Schmidmühlen

01.02.2017

Im Kalender ist Maria Lichtmess heute nicht mehr rot angekreuzt, so wie früher. Bis 1912 war es ein gesetzlicher Feiertag - aber auch das Ende des alten und Beginn des neuen Bauernjahrs. Für Dienstboten stellte sich die Frage: wechseln oder bleiben?

Wichtig war das Essen, nicht der Lohn

Maria Lichtmess Die katholische Kirche feiert Maria Lichtmess in Erinnerung altchristlichen Brauchtums auch mit einer Kerzensegnung. Der Blasiussegen wird häufig im Anschluss an die Liturgie gespendet. Gedenktag des heiligen Blasius ist aber der 3. Februar. Seit der Liturgie-Reform ist die offizielle Bezeichnung "Darstellung des Herrn".



Lichtmess galt in der katholischen Kirche als Ende der Weihnachtszeit. Noch heute werden vielerorts erst am 2. Februar Christbäume und Krippen entfernt. Traditionell heißt es, dass ab diesem Zeitpunkt wieder bei Tageslicht zu Abend gegessen werden kann. Verbreitet ist der Spruch, gegenüber der Wintersonnwende verlängere sich der Tag "an Weihnachten um einen Hahnentritt, an Neujahr um einen Männerschritt, an Dreikönig um einen Hirschensprung und an Lichtmess eine ganze Stund".



Andere Bauernregeln: "Ist's an Lichtmess hell und rein, wird ein langer Winter sein. Wenn es aber stürmt und schneit, ist der Frühling nicht mehr weit" und "Sonnt sich der Dachs in der Lichtmesswoche, bleibt er weitere vier Wochen in seinem Loche". (bö)

Der Lichtmessmarkt in Schmidmühlen "Am Sonntag nach Lichtmess war in Schmidmühlen die Lichtmesskirchweih, ein gern aufgesuchter Markttag", erläutert Michael Koller. Es war einer der größten im Jahr, weil die Dienstboten alle Geld hatten: "Die Verkaufsstände reichten vom Messerer (Anwesen Büchner-Flierl), angefangen mit dem billigen Jakob, bis zum Goldenen Anker mit dem 35-Pfennig-Stand." Sprüche vom billigen Jakob wie: "Meine Hosenträger lassen sich dehnen, von Hamburg bis nach Bremen" und "Gummi arabicum saust dir um die Ohren rum" waren nur einige der Botschaften, die damals die Käufer anlockten.



Gut besucht wurde der Markt von den Bauern aus der Umgebung, vor allem aus den abgelösten Ortschaften Bergheim, Kirchenödenhart, Enslwang und Schwend. Dazu kamen Landwirte aus Schmidmühlen, Emhof, Winbuch, Eglsee, Pilsheim, Lanzenried, Höchensee und Vilshofen. "Da erfuhr man nicht nur die neuesten Nachrichten, und wer wo einen neuen Dienstherrn gefunden hat. Auf dem Markt gab es auch die Dinge des täglichen Lebens zu kaufen, angefangen vom Goislschnürl bis hin zu Knöpfen, Stoffen und Schuhen", sagt Koller.



Dass dann am Abend kräftig getanzt wurde, gehörte dazu - schließlich war man ja noch mitten drin in der Kälberweil, den Schlenkeltagen, an denen keine größeren Arbeiten am Hof verrichtet werden mussten. "Nur das Vieh musste versorgt werden - und da musste manchmal auch der Bauer selbst ausmisten und Futter geben, weil die Dienstboten nur verspätet heimgekommen sind." (bö)

Den Dienst verlängern - oder doch für einen neuen Herrn arbeiten: Das war einst nur zu Maria Lichtmess möglich. Es war der Tag der Dienstboten. Das alte bäuerliche Jahr war zu Ende, der Lohn wurde ausbezahlt.Auf dem Land hat sich der 2. Februar noch lang als Feiertag gehalten, zwar nicht als kirchlicher, aber als einer, an dem nur die notwendigsten Arbeiten verrichtet wurden, weiß Schmidmühlens Ortsheimatpfleger Michael Koller: "Die Dienstboten wechselten ihren Herrn in einer Zeit, wo in den bäuerlichen Betrieben die größte Stille des Jahres herrschte." Der vereinbarte Jahreslohn wurde bar ausbezahlt. Dazu gab es meist einige Meter Kleiderstoff, Schürzen und Kopftücher. "Der Knecht bekam Unterwäsche und ein paar Sonntagshemden", erzählt Koller. Vom neuen Arbeitsplatz kam dann der Bauer oder der Knecht mit einem pferdebespannten Leiter- oder Truhenwagen, bei Schnee auch mit dem Pferdeschlitten. Der Kleiderschrank wurde aufgeladen und man nahm Abschied von der ganzen Familie - häufig schweren Herzens. "Die wenigen Habseligkeiten bestanden oft nur aus einer Truhe und einem kleinen Kasten für die Kleidung", berichtet der Heimatpfleger über jene Zeit.Mit dem Lichtmesstag begann auch die Kälberweil: Eine ganze Woche mussten die Dienstboten, die "Ehleute", nicht arbeiten, sondern nur die Tiere füttern. "Es war sozusagen ihr einziger Urlaub während des Jahres". Schon Wochen vorher wurden die Dienstboten gefragt, "ob sie weiter bleiben oder zu einem anderen Bauern wechseln wollten. "Wenn der Knecht sagte, wo der Bauer heuer den Weizen und die Gerste säen will, dann war dies ein Zeichen, dass er gerne noch ein Jahr auf dem Hof bleiben wollte", erzählt Norbert Schuster aus seiner Kinderzeit. Und Michael Koller ergänzt: "Die neu eingestandenen Knechte und Mägde bekamen ein Drangeld zum Einstand. An Lichtmess wurde auch der restliche Lohn für das vergangene Jahr ausbezahlt. Oft ist es aber auch vorgekommen, dass die Knechte so oft einen Vorschuss genommen hatten, dass zum Auszahlen des Jahreslohns nicht mehr viel übrig blieb."Noch bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts war es keine Seltenheit, dass Knechte und Mägde bei Bauern im Dienst standen, bis zu Maria Lichtmess neue Verträge geschlossen wurden. Norbert Schuster aus Winbuch - ein Kenner des bäuerlichen Lebens jener Zeit, weiß: Wenn jemand nicht an diesem Tag, sondern "innerhalb des Jahres seine Stelle wechselte, so galt dies mitunter auch als Schande".Von 1914 bis 1952 hat sein Vater Michael Schuster einen Hof in Winbuch bewirtschaftet. 1952 übernahm ihn Norbert Schuster mit seiner Frau Gertraud. Inzwischen ist er seit fast drei Jahrzehnten auch schon wieder Austragslandwirt. Gut in Erinnerung geblieben ist ihm aber seine Zeit als Schulbub. Knechte und Mägde prägten damals die Landwirtschaft mit - am Scharlhof in Winbuch waren es zum Beispiel die Schmid Resl und der Stachl Hans, beim Schamodl, also bei ihm auf dem Hof, der Wirtssepp aus Egelsheim und die Oichhorn Bärbl aus Fischeröd. "Bei den Gütlern im Dorf war eine Magd oder ein Knecht nicht möglich, obwohl der Jahreslohn gering war." Hier war die Bäuerin Hausfrau, Magd im Stall und auf dem Acker: "Um vier Uhr aufstehen, füttern, melken und ausmisten. Zum Morgenessen wurde von der Bäuerin eine Kartoffelsuppe zubereitet und in späteren Jahren Malzkaffee mit gebrannter Gerste und Zichorie. Es galt, die Kinder zu versorgen und dann mit aufs Feld zu gehen." Das Mittagessen war recht sparsam: Suppe, Sauerkraut und Kartoffeln. "Fleisch- und Knödeltag war früher nur der Sonntag, später kam noch der Donnerstag dazu."Nachmittags folgte weitere Arbeit auf Feld oder Hof, dann wieder füttern, melken, die Kinder ins Bett bringen und oft noch Nähen und Flicken bis tief in die Nacht hinein. Nur auf größeren Höfen waren das ganze Jahr über ein Knecht und eine Magd. Wenn ein mittelgroßer Bauer dringend einen Helfer brauchte, wurde der nur von Frühjahr bis Herbst beschäftigt. Nicht der Lohn war damals entscheidend - sondern dass auf dem Tisch immer genug zu Essen war.