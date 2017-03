Kultur Schmidmühlen

15.03.2017

Da passen einfach alle Register - und dies schon seit 45 Jahren. Bei der Jurablaskapelle Pilsheim wird nicht nur Musik auf hohem Niveau gespielt, auch das Vereins-Ambiente mit all seinen Facetten stimmt, hieß es in der Jahreshauptversammlung.

20 größere Auftritte

Junge Leute willkommen

Pilsheim. (bö) Wie Vorsitzender Josef Auer bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Wein informierte, gehören derzeit 278 Mitglieder der Jurablaskapelle an. Davon sind 82 aktive Musiker im Jugend-, dem großen Blasorchester und der Big Band zusammengefasst.Mit Michael Schäfer hat man einen versierten Dirigenten zur Weiterführung der vor 45 Jahren begonnenen Ära von Josef Ehbauer, Heribert Merl, Hans Falk und Mario Mändl gewinnen können.Bei drei Vorstandssitzungen wurden die Weichen für die Vereinsarbeit und die Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr zum 45-jährigen Bestehen gestellt. Neben kleineren Veranstaltungen waren es insgesamt 20 größere Auftritte, zu denen die Jurablaskapelle aufgespielt hat. "Es wurden 48 Gesamtproben und vier Tage als Vorbereitung für das Jahreskonzert abgehalten."In seinem Jahresbericht informierte der stellvertretende Leiter der Jurablaskapelle, Mario Mändl, für den verhinderten Dirigenten Michael Schäfer über verschiedene Auftritte. Dazu gehörten die musikalische Gestaltung der Florianstages in Oberbuch, der Gottesdienst beim Kreisjugendzeltlager der Feuerwehren in Pilsheim und als großer Publikumsmagnet das Marktfest in Schmidmühlen. Dazu kamen der Vorspielnachmittag des Jugendorchesters und das schon weit über die Dorfgrenzen hinaus bekannte Weinfest.Zum 50. Geburtstag spielte die Big Band für ihren musikalischen Leiter Aloys Gsenger in Alteglofsheim zum Ständchen auf. Ein besonderes Erlebnis war der Auftritt der Big Band der Jurablaskapelle zum 15-jährigen Jubiläum von "Sweet, Sweet, Smile - von Kindern die uns brauchen". Zusammen mit den Mitgliedern der Tanzband "Cappuccino" um Max Loy und Heidi Gügel-Wagner spielte die Big Band in der ausverkauften Regentalhalle in Nittenau zugunsten des gemeinnützigen Vereins für Kinder- und Jugendhilfe im Oberpfälzer Raum. Ein besonderer Glanzpunkt war das Jahreskonzert der Jurablaskapelle in der Pilsheimer Freizeithalle. Für dieses Erlebnis wurde den Musikern zum wiederholten Mal von verschiedenen Seiten, darunter vom Nordbayerischen Musikbund und Mandatsträgern Anerkennung und Lob zuteil.Dass junge Leute und auch Quereinsteiger bei der Jurablaskapelle willkommen sind, dafür warb die Sprecherin des Jugendorchesters, Gabriele Piller. Etwas Besonderes war es für die jungen Leute, zusammen mit dem Teublitzer Nachwuchs, einen Nachmittag unter der Leitung von Karin Auer und Günther Schönberger zu gestalten. Gut 20 Personen sind derzeit eingebunden, die immer wieder von Musikern aus dem großen Orchester unterstützt werden.Bereits am Samstag, 8. April, laden die Jurablaskapelle und die Big Band um 19.30 Uhr zum großen Jubiläumskonzert in die Pilsheimer Freizeithalle ein. Etwas Besonderes ist ihre Serenade am Freitag, 14. Juli, ab 20 Uhr in der Freizeithalle. Am Montag, 2. Oktober, trifft man sich zum Weinfest um 19.30 Uhr mit deftigen Brotzeiten mit der Gruppe Tschucki-Tschucki.Der große Festabend zum 45-jährigen Bestehen steigt am Samstag, 22. Juli, beim Tanzabend mit der Big-Band und "Cappuccino". Karten gibt es jetzt schon bei der Schreinerei Auer in Pilsheim (09474/209) und im Schuhhaus Wiendl in Schmidmühlen in der Pfarrer-Härtle-Straße.