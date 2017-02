Kultur Schmidmühlen

"Ein Hoch dem deutschen Männersang" wünschten sich die Liederkranz-Mitglieder bei ihrer Hauptversammlung. Und dazu gleich noch ein paar neue Mitglieder.

Nachwuchs gesucht

Ehre für Johann Büchner und Rudolf Leiz Auf einstimmigen Beschluss des Vorstands wurde Johann Büchner zum Ehrenvorstand des Männergesangvereins Liederkranz Schmidmühlen ernannt. Er ist seit 1963 aktiver Sänger im Verein und seit 1978 Stellvertreter des Dirigenten.



Ab 1997 war er auch 2. Vorsitzender. Im Jahr 2000 übernahm Johann Büchner den Vorsitz von seinem Amtsvorgänger Anton Bruckmüller, ehe er im Jahr 2015 die Vereinsführung an Ernst Lesser weitergab. Jetzt ist er sein Stellvertreter. "Johann Büchner hat sich nicht nur in der Zeit als Vorsitzender um den Zusammenhalt der Chorgemeinschaft bemüht.



Er gilt als Motor im Vereinswesen, als fleißiger Helfer, als geschätzter Gastgeber bei den Mau-Festen und anerkannter Kamerad und Gesellschafter. Dafür verleihen wir ihm den Titel eines Ehrenvorsitzenden", so Ernst Lesser in seiner Laudatio.



Zum Ehrenmitglied wurde Rudolf Leitz ernannt. Seit 1994 gehört er zum Kreis der aktiven Sänger. Von 1997 bis 2015 war er nicht nur Kassenwart, sondern auch Reisemarschall für wunderschöne Vereinsausflüge, Organisator beim Marktfest und rund ums Vereinsgeschehen.



An beide gerichtet meinte Lesser: "Ihr habt durch eure Arbeit auf ganz unterschiedliche Art und Weise gezeigt, wie wichtig der Dienst am Verein ist und wir hoffen, dass ihr dem Chor noch lange als aktive Sänger und Mitglieder erhalten bleibt". (bö)

(bö) Bis zu 34 aktive Sänger treffen sich jeden Mittwoch im Vereinslokal Lindenhof in Schmidmühlen zur Singstunde, und wenn jemand gerne mitsingen möchte, ist er in dieser Runde sehr gerne gesehen, betonte Vorsitzender Ernst Lesser.Trotzdem - eine Stecknadel im Heuhaufen haben die Sänger im abgelaufenen Jahr finden können, obwohl es sehr mühsam ist, junge Leute für den Chorgesang zu gewinnen. Mit Thorsten Flieder hat man im Bereich des 2. Basses einen erst 15-jährigen Nachwuchssänger aufgenommen. "Das könnten ruhig ein paar mehr werden, das wäre für unseren Klangkörper eine enorme Aufwertung, wenn man neue Stimmen in einbauen könnte."137 Mitglieder, und da ist Dirigent Johann Bruckmüller mit eingeschlossen, gehören derzeit der Sängergilde an. "Ihr seid ein Verein, den man sich nur wünschen kann", merkte Bürgermeister Peter Braun in seinem Grußwort an. Zählt doch der Männergesangverein zu den besonderen und beständigen Kulturträgern, die doch ein ganzes Stück über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt sind. Für den uneigennützigen Einsatz zur Pflege und zum Erhalt des Liedgutes und für den regelmäßigen Probenbesuch bedankten sich Chorleiter Johann Bruckmüller und Vorsitzenden Ernst Lesser für die Unterstützung der Chorgemeinschaft und die Mitarbeit im Verein. Sein Dank galt 2. Chorleiter Johann Büchner für verschiedene Einsätze. An Terminen für 2017 nannte Bruckmüller auch das Marktfest. "Gerade das spiegelt für unseren Verein immer wieder das Zusammenstehen unserer Gemeinschaft wider", meinte Ernst Lesser. Über die Vereinsfinanzen berichtete Adolf Söldner. Aus der Fortschreibung der Vereinschronik informierte Johannes Weigert.Es vergeht keine Woche, an denen nicht Mitglieder für ihren Verein unterwegs sind. 37 Proben, acht kirchliche und fünf weltliche Veranstaltungen standen im vergangenen Jahr an. Der Chor war beim Liederabend in Kallmünz und in Schwarzenfeld zu Gast. Dazu kam die Teilnahme am Faschingszug, die Vatertagwanderung nach Schwarzmühle, das Gartenfest in Eichlhof, die Teilnahme am Marktfest die Fahrt zum Drachenstich nach Furth im Wald und der Besuch bei Ruhestandspfarrer Georg Braun in Michelfeld und die "Zoigl-Einkehr" in Neuhaus bei Windischeschenbach.Mit einer Spende von 200 Euro unterstützt der Männergesangverein Liederkranz die Arbeit der First Responder in Schmidmühlen. Dafür bedankte sich Sandra Schmidt von der Ersthelfergruppe.