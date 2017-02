Kultur Schmidmühlen

16.02.2017

7

0 16.02.2017

Ausruhen und zurücklehnen ist nicht drin. Erst vor Kurzen ging der Veranstaltungsreigen zum 40-jährigen Bestehen der Blaskapelle St. Ägidius mit einem beeindruckenden Konzert zu Ende. Jetzt ist man schon wieder mitten drin für die Proben zum Osterkonzert.

Große Konzerte

Beim Marktfest

Die Probenfleißigsten

Vorstand Blaskapelle St. Ägidius



Vorsitzender: Richard Fischer



2. Vorsitzender: Sebastian Wittl



Kassenwarte: Hildegard Segerer und Ingrid Brogl



Schriftführer: Carolin Fleischmann



Trachtenwart: Ilona Reheis



Notenwart: Markus Birzer



Anlagentechniker: Josef Lautenschlager



Öffentlichkeitsarbeit: Paul Böhm



Jugendsprecher: Kathrin Fischer und Melissa Baier



Kapellensprecher: Simone Pinter



Ausbildungsbeauftrage: Maija Burkhardt



Kassenprüfer: Peter Braun und Heinrich Weigert



Beisitzer: Regina Wittl , Alexander Böhm , Edith Weigert , Christl Weigert , Marita Burkhardt , Erwin Wittl und Peter Segerer . (bö)

(bö) Ebenfalls ein Punkt der Hauptversammlung: Bei den Neuwahlen des Vorstands stimmten die Mitglieder erneut für Richard Fischer als Vorsitzenden.Mit drei großen Konzerten übers Jahr verteilt hat die Blaskapelle St. Ägidius in Schmidmühlen das 40-jährige Gründungsjubiläum gefeiert. Das Osterkonzert, die Sommerserenade zusammen mit der Partnerkapelle Jung St. Marien aus Oberösterreich im Vorfeld des 38. Marktfestes und das Weihnachtskonzert in der Pfarrkirche waren Auftritte. Auch das Kreiskonzert des Nordbayerischen Musikbundes in Schlicht gestaltete man mit. Im September hatte man zu einem Jubiläums- und Ehrenabend ins Hammerschloss eingeladen. "Wir haben auch aus Kostengründen ganz bewusst auf ein Zeltfest verzichtet", merkte Vorsitzender Richard Fischer in seinem Jahresbericht an.Fest eingespannt waren die Musiker beim Marktfest. Dazu kamen noch die Gestaltung von Gottesdiensten, der Kuchenverkauf an Fronleichnam und Auftritte bei Festzügen. Am Sonntag, 19. Februar, übernimmt die Blaskapelle die Bewirtung bei der Hochzeitsmesse im Hammerschloss. Die Helfer treffen sich um 10.30 Uhr zur Vorbereitung. Die Messe selbst ist von 13 bis 17 Uhr geöffnet.Dass die Blaskapelle St. Ägidius wieder ein Stück vorangekommen ist, darüber informierte Vorsitzender Richard Fischer. "Der Probenbesuch hat sich weiter stabilisiert und die Resonanz aus der Bevölkerung für Musik hat zugenommen. Wir waren zufrieden mit dem Besuch unserer Konzerte." 372 Personen gehören der Blaskapelle an. Davon sind 264 fördernde Mitglieder. 105 Aktive sind in der Konzertkapelle, der Bläserklasse, der Nachwuchskapelle und der Erwachsenenbläserklasse zusammengefasst, informierte Schriftführer Dr. Roman Meyer aus seinem Jahresbericht. 17 aktive Mitglieder sind 2016 neu dazugekommen, 14 haben aufgehört, Musik zu spielen.Der hohe Stand kommt fast ausschließlich durch Kinder zustande, die Blöckflöte lernen. Auch bei den fördernden Mitgliedern sind die Zu- und Abgänge auf deren Eltern zurückzuführen, war zu hören. Im Stammorchester sind 40 Musiker zusammengefasst, im Nachwuchsbereich sind es 34 junge Leute. 27 Kinder kommen zur musikalischen Früherziehung. Bei insgesamt 40 Auftritten war im vergangenen Jahr die Blaskapelle St. Ägidius zu hören.Zehn waren kirchlich, vier Mal hatte man zum Konzert geladen, fünf Festzüge wurden musikalisch begleitet, vier Mal spielte man Unterhaltungsmusik, 14 Geburtstagsständchen. Dazu kamen noch Fronleichnam, ein Weckruf und der Zapfenstreich. Als weitere Veranstaltungen nannten Richard Fischer und Andreas Preußl das sehr gut angenommene Jugendzeltlager in Schwarzmühle, den Vereinsausflug, die Smoothiebar beim Marktfest und die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen an Fronleichnam. Einen umfassenden Finanzbericht gab Hildegard Segerer ab. Dr. Roman Meyer erzählte Wissenswertes aus der Vereinschronik.Probenfleißigste Musiker aus dem Nachwuchsorchester waren Regina Wittl, Rosi Gardner, Maximilian Weigert, Luis Weigert, Zoe Burkhardt, Moritz Lobenhofer und Melissa Baier. Aus dem großen Orchester erreichte Markus Birzer die Traumquote von 100 Prozent Anwesenheit. Dahinter folgen Marita Burkhardt, Sebastian Wittl, Richard Fischer, Lina Burkhardt, Katrin Fischer, Kerstin Fischer und Michael Ring.Dass die Gemeinde auch weiterhin hinter der Blaskapelle steht, versicherte Bürgermeister Peter Braun. Das Mitmachen beim Bau des Vereinsstadels im Bereich des Hammerschlossareals sei auch für die Blaskapelle ein großer Kraftakt gewesen. "Dafür danke ich." Zusammen mit dem Zunftverein der Maurer und Zimmerer, dem Imker- und dem Trachtenverein teilt sich die Blaskapelle das Gebäude. Für ein gelungenes Festjahr bedankte sich Pfarrer und Präses Werner Sulzer bei der Blaskapelle.