Jakobuskirwa in Emhof

Kultur Schmidmühlen

12.09.2016

Emhof. Mit der Jakobuskirwa in Emhof finden die Kirchweihfeste in der Gemeinde Schmidmühlen immer einen tollen Abschluss. Beim Kirwabaumaufstellen gab Altmeister Rudi Werner die Kommandos. Unter den kritischen Augen der Zuschauer war Muskelschmalz gefragt. Um Schwächeanfällen vorzubeugen, wurden die Burschen und Männer von den Kirwamoidln mit Bier versorgt. Heuer hatten die Emhofer mit ihrem Baum ganz schön zu kämpfen, denn er hatte ein stattliches Gewicht. Nach fast zwei schweißtreibenden Stunden stand er aber senkrecht. Bereits Tage vorher waren die Vorbereitungen auf Hochtouren gelaufen. Heute steht am letzten Tag noch das Kirwabärtreiben auf dem Programm.