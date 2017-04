Kultur Schmidmühlen

26.04.2017

Treue Mitglieder, egal ob sie als aktive Musikerinnen und Musiker der Blaskapelle St. Ägidius zu Seite stehen, oder als fördernde Mitglieder den Verein unterstützen, sind besonders wertvoll für die Gemeinschaft. Aus diesem Grund bedankten sich Vorsitzender Richard Fischer und Verbandsjugendleiter des Nordbayerischen Musikbundes Roland Preussl.

Seit nunmehr 25 Jahren zeichnet Josef Lobenhofer als musikalischer Gesamtleitender für die Ausbildung der Blaskapelle St. Ägidius in Schmidmühlen verantwortlich. Genauso gehört natürlich auch seine Frau Marita dazu. Als Gesangsduo haben die beiden außerdem bei vielen Konzerten und Auftritten die Gruppe mit bekannt gemacht.Wie viele Proben, Konzerte, Bierzeltmusik und Festzüge es inzwischen waren, hat Josef Lobenhofer nicht aufgezeichnet. Der Vorsitzende Richard Fischer meinte aber: "Zählt man alles zusammen, dürfte die stolze Zahl von 2500 bei weitem überschritten sein, an denen Josef Lobenhofer den Takt angab." Für Fischer war es vor allem Lobenhofers Gespür für die richtige Interpretation, den passenden Rhythmus und die perfekte Harmonie, die das gesamte Orchester und jeden einzelnen der Bläser geformt haben.Dutzenden von Leuten hat er das Musizieren beigebracht. Mit seinen Kompositionen und Arrangements spielte er sich in die Herzen der Zuhörer und Musiker gleichermaßen. Dafür wurden Marita und Josef Lobenhofer mit der Ehrennadel in Gold des Nordbayerischen Musikbundes ausgezeichnet.Eine weitere goldene Ehrennadel erhielt Stefan Ring für 30 Jahre Spielen im Kreis der Blaskapelle St. Ägidius. Die Ehrennadel in Silber tragen jetzt Sabine Brogl und Florian Schmidt. Die Ehrennadel in Bronze gab es für Carolin Wittmann, die schon zehn Jahre aktiv dabei war.Aus dem Bereich der fördernden Mitglieder wurden Johann Graf und Michael Schaller für 40 Jahre Vereinsmitgliedschaft geehrt. Für 20 Jahre waren dies Erich Lehmann sowie Helmut Schmidt. Für 10 Jahre Zugehörigkeit zur Blaskapelle wurden Stefanie Baumann und Gerhard Härtl ausgezeichnet.