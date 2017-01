Kultur Schmidmühlen

24.01.2017

23

0 24.01.201723

Mit ihrem pulsierenden Showtanz zum Eintauchen in die Musikwelt der 1990er-Jahre hat die Garde des Faschingskomitees im 50. Jahr ihres Bestehens einmal mehr ihr Können gezeigt.

Bis in die Zehenspitzen

Den Fasching antanzen

Hintergrund Zum Komiteeball gehört in Schmidmühlen, dass verdiente Honoratioren und Gönner mit Orden bedacht werden. Denn ohne die Unterstützung aus der Bevölkerung wären diese Kraftakte in Sachen Fasching nicht möglich. Angefangen bei der Schule und der Gemeinde für die Überlassung der Turnhalle und die vielen Kleinigkeiten und Hilfestellungen bei der Aufgabenverteilung. Dies wurde auch heuer gewürdigt - ebenso wie die Mitglieder des Heimat- und Volkstrachtenvereins um Gerald Stauber, die sich um den Ausschank gekümmert haben. (bö)

Für Trainerin und Kommandeuse Marion Bauer und ihr Team ist es immer eine besondere Herausforderung, nicht nur mit neuen Ideen aufzuwarten, sondern auch die passende Musik auszuwählen. Dass den Mädels dies auch heuer, im Jubiläumsjahr, gelungen ist, bewiesen mehrere Hundert begeisterte Besucher beim Komiteeball. Zu später Stunde kam noch das Männerballett mit seinem Tanzmedley "Girlswatch" auf die Showbühne.Pulsierend, mitreißend bis in die Zehenspitzen und fein aufeinander abgestimmt: So haben die Mädchen um Marion Bauer beim Garde- und beim Showtanz wieder bewiesen, dass sie zu den besten Tanzgarden im Landesverband der Ostbayerischen Faschingsgesellschaften zählen. Von einem in allen Belangen hervorragend aufgestellten Verein sprach Präsidiumsmitglied Manfred Enders vom Landesverband: "Ihr sei ein Qualitätsbegriff, habt tolle Garden und leistet eine bemerkenswerte Jugendarbeit". Bürgermeister Peter Braun gratulierte zum 50-jährigen Bestehen: "Ich bin mächtig stolz auf eure Arbeit." Mit einem Soundtrack schönster Melodien aus Pop und Schlagern der 90er-Jahre konnten die Tänzerinnen an diesem Abend punkten. Die Premiere hatte sie bereits eine Woche zuvor beim 50. Landkreisball im Theuerner Kulturschloss gegeben. Hervorragende tänzerische Elemente und akrobatische Hebefiguren waren neben einem zackigen Gardetanz ein Aha-Erlebnis auch beim Komiteeball.Wenn über 30 Gardemädels samt Hofstaat zu einem dreifach tosenden "Schmidmühlen Oho" mit dem Elferrat einmarschieren, und die Prinzenpaare, Vanessa I. und Dominik I. sowie Kinderprinzenpaar Lina I. und Stefan I., mit ihrem Ehrenwalzer die heiße Phase des Faschingsgeschehens in Schmidmühlen antanzen, darf man auf ein originelles und anspruchsvolles Programm gespannt sein, meinte auch Komiteepräsident Sebastian Pirzer bei der Vorstellung der Tollitäten.Glimmer und Glanz beherrschte die Ballszene mit den traditionell rot- weißen Gardekostümen. Toll fanden die Ballbesucher den lange erwarteteten Auftritt der Kindergarde, heuer betreut von Kerstin Schaller und Iris Sandner. Die Biene Maja hatten sie sich als Motto ausgesucht. Der umjubelte Showtanz der von Nadine Lindner trainierten Jugend wurde von Hits der 1980er-Jahren begleitet.Spät am Abend zeigte das Männerballett auf der dicht umlagerten Tanzfläche der Damenwelt seine extravaganten Formationen. Julia Lamecker und Marion Bauer hatten es als Mentoren hervorragend verstanden, die Boys vom Elferrat in Fahrt zu bringen. Dazu gab es natürlich tosenden Applaus der Ballbesucher, die die Quertreiber zwischen den Auftritten mit einem breitgefächerten Musikprogramm selbst zum Tanzen aufs Parkett lockte.