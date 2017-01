Kultur Schmidmühlen

27.01.2017

Für den Landesverband Ostbayerischer Faschingsgesellschaften war Präsidiumsmitglied Manfred Enders nach Schmidmühlen gekommen, um die hochkarätige Arbeit beim Faschingskomitee Schmidmühlen zu würdigen. Dazu gratulierte auch Bürgermeister Peter Braun und Komiteepräsident Sebastian Pirzer.

(bö) Gardeleistungsabzeichen und Leistungsspangen verschiedenster Stufen überreichte Manfred Enders im Namen des Landesverbandes. "Ich freue mich, dass es in Schmidmühlen keine Nachwuchssorgen in Sachen Fasching und fastnachtliches Brauchtum gibt. Wir danken Ihnen, dass Sie Ihre langjährige Erfahrung in die Mitarbeit beim Faschingskomitee einbringen."Das Gardeleistungsabzeichen in Bronze tragen jetzt Katharina Müller, Eva Riepl, Leonie Schwab, Kerstin Söldner, Christina Spies und Stefanie Wels. Über das Abzeichen in Silber dürfen sich Jessica Graf und Nicole Riepl freuen. Mit dem in Gold mit Steinen und der Zahl 12 für zwölfjährige Mitarbeit in der Garde und für die Betreuung der Kindergarde wurde Kerstin Schaller ausgezeichnet.Die Leistungsspange des Landesverbands in Bronze erhielten Corina Eichenseher, Theresa Götz, Sabrina Graf, Julia Lamecker und Julian Meier. Das Leistungsabzeichen in Silber wurde Armin Lamecker verliehen, das Leistungsabzeichen in Gold trägt jetzt Josef Pirzer am Faschingsrock.