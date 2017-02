Kultur Schmidmühlen

Es war ein fröhlicher und gekonnt gespielter Reigen, der zum grauen Wintertag einen heiteren Kontrast setzte. Mit einer gelungenen Matinee eröffnete der Heimat- und Kulturverein sein neues Vereinsjahr.

Schmidmühlen. (pop) Aller Anfang ist schwer - das gilt wohl für jeden Bereich im Leben eines Menschen, sei es als Sportler oder Künstler. Und da ist es gut, wenn man als junger Musiker Gelegenheit bekommt, vor begeisterungsfähigem Publikum zu spielen, das das musikalische Heranwachsen versteht und zu würdigen weiß. Diese Gelegenheit bietet seit vielen Jahren der Heimat- und Kulturverein, der es mit der Januar-Matinee wieder einmal jungen Nachwuchsmusikern ermöglichte, mit einem Auftritt im Hammerschloss ihr Können einem größeren Publikum zu präsentieren.So kann man diesen Auftakt als wirklich gelungen bezeichnen, überzeugten doch die jungen Künstler aus Amberg und dem Landkreis Amberg-Sulzbach schon in jungen Jahren. Viel passiert ist in der Region mit der musikalischen Talent- und Frühförderung - dies sieht man immer wieder bei den Matinee-Serien des Heimat- und Kulturvereins. Nicht nur, dass die jungen Nachwuchsmusiker auch diesmal mit soliden Leistungen zu überzeugen wussten, sondern es fanden auch zahlreiche Besucher den vormittäglichen Weg in das Hammerschloss.Unter der Gesamtleitung von Jelena Lichtmann spielten die Künstler Stücke von Michael Glinka, Peter Tschaikowski, Frederic Chopin, Edward Grieg oder Georg Friedrich Händel. Entsprechend positiv fiel auch zum Abschluss das Resümee der Kulturvorsitzenden Evi Eichenseer aus, die den jungen Musikern und Jelena Lichtmann zu ihren Leistungen gratulierte.Mitwirkende waren Karin, Doris und Verena Schwager, Steffi Rumpler, Benedikt Kneißl, Regina Findling, Stella Liang und Helena Wels.