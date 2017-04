Kultur Schmidmühlen

17.04.2017

17.04.2017

(bjo) Am geweihten Feuer vor der Kirche wurde die Osterkerze entzündet. Die Osternacht in Schmidmühlen umrahmte der Kirchenchor. Nach alter Überlieferung machten die Ministranten mit ihren Ratschen auf den Gottesdienst aufmerksam. An den Eingängen der Pfarrkirche verkaufte die Kolpingsfamilie Kerzen. In seiner Predigt vollendete Pfarrer Werner Sulzer die Geschichte der Raupe Grünling, die die Gemeinde durch die Fastenzeit begleitet hatte - deren Wandlung zum Schmetterling diente als Gleichnis für die Auferstehung.