Kultur Schmidmühlen

26.02.2017

(bö) Die "Schwarze Nacht" am Freitagabend war wieder das außergewöhnlichste Faschingsereignis in Schmidmühlen - so wie früher. Da spielten die Musikanten, heuer zum wiederholten Mal die "Staubigen aus Hohenburg" mitsamt Stefan Schmidt von den Salleröder Boum als Verstärker, mal auf der Wirtshausbank stehend oder auf der Fensterbank sitzend, weil sonst in der Wirtsstube kein Platz mehr war.

Dass da viele alte Faschingslieder und Moritaten zum Mitsingen aus früheren Zeiten zum Besten gegeben wurden, war selbstverständlich. "Das ist der Fasching, wie er früher in den Wirtshäusern abgehalten wurde", wussten einige Altvordere. Als es dann etwas später am Abend war, kamen auch noch viele der Schmidmühlener Hexen zum Tänzchen vorbei. Es ging mal wieder rund in der alten Stube beim Ochsenwirt am Faschingsfreitag."Das ist eine Veranstaltung, zu der man gar nicht groß einladen muss", erzählten Bürgermeister Peter Braun und CSU-Ortsvorsitzender Mathias Huger. Dass diese unter CSU-Regie als Selbstläufer stets eine schier überlaufende Wirtsstube mit sich bringt, gilt inzwischen als ausgemacht. Zum Essen gab es schwarzgeräucherte Bratwürste, Schwarzbrot und dunkles Bier, das heuer wieder von Bürgermeister Braun und befreundeten Sponsoren an die Tische getragen wurde.