Kultur Schmidmühlen

12.02.2017

Das Organisatorenteam der Pfarrei hatte die Senioren zum "Wurstsuppenfoahrn" eingeladen. Pfarrer Werner Sulzer versprach eine Faschingsveranstaltung der besonderen Art.

Marianne Fleischmann informierte über den Brauch mit Geschichte: "So in der letzten Woche vor Weihnachten wurde die Weihnachtssau geschlachtet" - im Idealfall ein richtig rasch gewachsenes und schweres Schwein. In den Rocken- und Huzenstuben mit den Knechten und Mägden wurden dann die Wurstfahrzüge oder das Wurstfahrn geplant. Es versammelten sich eine oder mehrere Personen, um bei den Häusern, in denen geschlachtet wurde, abends in der Sitzweil vorzusprechen. Es klopfte am Fenster und man konnte hören: "D'Wurstfahrer san draußen. Wir hom ghört, ihr habts gschlacht und recht große Würscht gemacht - wir bitten den Herrn und die Frau - gebt's uns auch von eurer Sau."Dann kam Leben in das Pfarrheim, denn Pfarrer Werner Sulzer und Kirchenpfleger Erich Jeziorowski fuhren die Wurstsuppe mit dem Leiterwagen herein. Marianne Fleischmann kündigte sie mit einem Gedicht an. Dann wurde das Essen an die Senioren verteilt. Es war halt so wie früher, wenn die "Wurstsuppenfoahrer" kamen. Die Wurstsuppe besteht aus dem Wasser des Kessels, in dem die Würste (Blut- und Leberwürste) und der Presssack gesiedet wurden, aber auch das Kesselfleisch. Wenn einige Würste geplatzt waren, war die Suppe erst richtig gut. Nach dem Essen gab es Sketche und Gstanzln, zum Abschluss Kaffee und Hefeknödel.