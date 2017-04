Kultur Schmidmühlen

(bö) Die Osterfeiertage musikalisch ausklingen lassen können Kulturfreunde in Schmidmühlen. Am Ostermontag, 17. April, gibt die Blaskapelle St. Ägidius ihr traditionelles Osterkonzert in der Erasmus-Grasser-Grundschule. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist auch diesmal kostenlos.

Das Programm ist breitgefächert, es reicht vom Konzertmarsch "Die Sonne geht auf" über einen Auszug aus der Operette "Der Vogelhändler" bis zu TV-Titelmelodien von "Derrick" und "Pink Panther". Mit Oldies und Evergreens huldigt das Konzertorchester der guten alten Zeit des deutschen Schlagers.Das Nachwuchsorchester lädt zum "Final Countdown" mit Popmusik ein. Ebenfalls mit dabei: das ganz großes Kino mit Musik aus Harry Potter und "Stayin' alive".