Kultur Schmidmühlen

06.02.2017

6

0 06.02.2017

Lange stand nicht fest, ob der Heimat- und Kulturverein eine Nachfolgerin für Vorsitzende Eva Eichenseer finden würde, die nach sechs Jahren für diesen Posten nicht mehr zur Verfügung stand. Dies war auch zum Beginn der Jahreshauptversammlung nicht geklärt. Entsprechend hoch war die Spannung, als es zu den Neuwahlen ging.

Höhepunkt Marktfest

Neuwahlen Heimat- und Kulturverein



Vorsitzende: Martina De Wille (neu)



2. Vorsitzende: Beate Braun



Kassier: unbesetzt



Schriftführerin: Eva Eichenseer (neu)



Beisitzer: Peter Braun , Conny Schmidt (neu), Helmut Schmidt (neu), Asterios Dangas (neu) und Thekla Weinmann



Kassenrevisoren: August Eckmeder und Hans Edenharter



Ausblick: Freitag, 5. Mai, Lesung mit Friedrich Brandl, Bernd Setzwein und Harald Grill. Donnerstag, 6. Juli, Fahrt in den Truppenübungsplatz mit Kirwa in Enslwang.

Eine umfangreiche Tagesordnung mit verschiedenen Rechenschaftsberichten und Neuwahlen hatten die Mitglieder des Heimat- und Kulturvereins bei ihrer Jahreshauptversammlung abzuarbeiten. Bei vier Vorstandsitzungen und einer Mitgliederversammlung wurden die Weichen für das Jahr gestellt. Der Verein zählt 156 Mitglieder.Vorsitzende Eva Eichenseer blickte auf zahlreiche Veranstaltungen zurück. Beispielsweise auf die Matinee im Hammerschloss. Es folgten zwei weitere Konzerte mit dem Salonorchester und dem Neruda-Quartett. Im Sommer stand die Aktion Kirche und Wirtshaus mit Pfiff, die der Kulturverein zusammen mit den Markträten aus Emhof, 3. Bürgermeister Martin Bauer und Christine Werner organsierte, an."Der Höhepunkt im Vereinsjahr war sicher", so die Vorsitzende Eva Eichenseer in ihrem Rückblick, "die Ausstellung beim Marktfest." Weiter erinnerte die Vorsitzende an das Marktfest, bei dem sich der Verein mit dem Eselrennen einbrachte und sich um den Spielebus des Landkreises kümmerte. Schlag auf Schlag ging es dann weiter. Im September folgte die Teilnahme am Tag des offenen Denkmals, den der Kulturverein und der Markt Schmidmühlen zusammen mit Vorstandsmitglied und Heimatpfleger Josef Popp organisierte. Baptist Fischer gewährte an diesem Tag auch einen Blick auf das älteste, noch betriebene Wasserrad. Insgesamt kamen knapp 100 Besucher in das Hammerschloss. Der Dank galt auch dem Trachtenverein, der die Besucher verköstigte.Im Oktober folgte eine Traditionsveranstaltung, die Hubertusmesse, die schon über Jahrzehnte den Auftakt zu den Wildwochen einläutet. Den Abschluss des Vereinsjahres bildete der Brauch des Allerseelenschiffchens, unterstützt von der Feuerwehr.Nach den Rechenschaftsberichten richtete sich der Blick auch nach vorne. So will man am Marterl am Kinderspielplatz in der Bahnhofstraße noch eine Erinnerungstafel anbringen. Dieses Marterl wurde 2003 vom Verein gestiftet. Für eine Tafel fehlte damals das Geld. Nun soll dies nachgeholt werden. Bürgermeister Peter Braun dankte dem Verein und seinem Vorstand für die geleistete Arbeit. Ihm liegt es am Herzen, dass die Konzerte im Hammerschloss auch weiterhin Bestand haben und er bot seine Unterstützung an.Nachdem Eva Eichenseer nicht mehr für den Posten als Vorsitzende zur Verfügung stand, erklärte sich schließlich dann doch Vorstandsmitglied Martina De Wille bereit, dieses Amt zu übernehmen. Die Wahlperiode dauert drei Jahre.