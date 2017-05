Kultur Schmidmühlen

01.05.2017

0 01.05.2017

Wer der Meinung ist, dass Wirtshauslieder keine Sänger mehr finden, der sah sich beim kurzweiligen Nachmittag des Heimat- und Volkstrachtenvereins getäuscht: Sie haben nach wie vor noch eine große Fangemeinde.

Alte Tradition Alte Wirtshauslieder wurden über Jahrzehnte hinweg gepflegt, mal mehr, mal weniger, vor allem in der Zeit, als man noch selbst für die Unterhaltung verantwortlich war und nicht auf 100 Fernsehkanäle zugreifen konnte. Früher war das Singen ein wesentlicher Bestandteil bayerischer Wirtshaus- und Gesellschaftskultur. Mit dem Verschwinden traditioneller Geselligkeit aus unserem Leben verschwand auch die Tradition des Wirtshausliedersingens. Doch diese Kultur ist noch nicht ganz verschwunden, sie wird immer wieder gepflegt und in Erinnerung gehalten. Zu verdanken ist dies dem Oberpfälzer Volksliedkreis, der sich um dieses Liedgut kümmert. (pop)

Wer kennt sie nicht mehr, die Schnaderhüpfln, Gstanzln und Trinksprüche, Lieder und Couplets, die zu einem Oberpfälzer Wirtshaus gehörten wie das süffige Bier? Wirtshäuser und Sangeslust beziehungsweise Sangeskunst haben in Schmidmühlen eine lange Tradition. So war es ein gelungener Vorstoß der Schmidmühlener Trachtler mit den beiden Vorsitzenden Gerald Stauber und Markus Mehringer an der Spitze, dieses alte Liedgut wieder aus der musikalischen Schatzkiste herauszuholen.Was an so einem Wirtshaustag früher und heute nicht fehlen durfte: die Witze. So wurden zwischen den Liedern auch Witze erzählt und gespielt, lustig, manchmal gerade noch jugendfrei. Die Pflege des traditionellen Liedguts ist eine wichtige Sache, denn es scheint der Trend der Zeit zu sein, dass die musikalisch gelebte Tradition des Volks- oder Wirtshausliedes mehr und mehr verschwindet. In den Trend-Gastronomien oder Insider-Locations mit europäischer oder globaler Küche sowie mit entsprechendem Entertainment ist kein Platz mehr für "gschamige und ausgschamte Wirtshauslieder". Fingerfood, Tapas, Sushi und Co. lösen traditionelle bayerische Schmankerln ab, ebenso wie die "Ready-to-drink"-Getränke, die mehr in sind als eine traditionelle Halbe Bier - da passt das derb-lustige Wirtshauslied nicht ins Repertoire der modernen Kommunikationskultur. In Schmidmühlen, seit vielen Jahren kultur- und traditionsbewusst, haben Wirtshauslieder wieder einen Platz gefunden, wenigstens einmal für einen Nachmittag. Gekonnt führte Leonhard Bayerl, Vorsitzender des Oberpfälzer Volksliedkreises, mit seinen Musikanten Albert Schlüter und Peter Jourgens durch das Programm. Wer beim Betreten des Trachtensaals die Protagonisten sah, der wusste gleich: "Heid am Namittoch wird's griabig." So war es auch. Lieder wie "Am Brunnen vor dem Tore", "Mein lieb Heimadland ade", "Jetzt kommen die lustigen Tage" wurden voller Inbrunst gesungen, und das Walderlied durfte da auch nicht fehlen. Langanhaltender Applaus war der verdiente Lohn für alle Mitwirkenden, aber auch für den Heimat- und Volkstrachtenverein, der sich wieder einmal um Heimat und Tradition verdient gemacht hat.