Kultur Schmidmühlen

19.03.2017

Es ist der einzige seiner Art im Landkreis: Der Zunftverein der Mauerer und Zimmerer hat am Sonntag den 111. Jahrestag seiner Gründung gefeiert. Und den Namenstag seines Schutzpatrons Josef. Das beides zusammenfällt, kommt nicht oft vor.

Die Zimmerer feierten wie gewohnt mit ihrem Patenverein der Zimmerer und Schreiner aus Amberg, dem Bruderverein der Maurer und Zimmerleute aus Regenstauf, dem Fachverein der Maurer aus Deggendorf und dem Fachverein der Maurer und Steinmetze aus Straubing. Sie alle marschierten im Kirchenzug mit dem Marktrat und der Blaskapelle St. Ägidius zum Jahresamt in der Pfarrkirche.Gedanken über den Sinn des Lebens, über eine oft rücksichtslose Gesellschaft, die viele schon in jungen Jahren zu spüren bekämen, machte sich Pfarrer Werner Sulzer in seiner Predigt. "Es ist die Ellenbogengesellschaft, es sind aber auch Fleiß und Tüchtigkeit. Doch welchen Preis gilt es, dafür zu entrichten?" Man könne sich vom Gedanken verabschieden, dass Menschen mit all ihrer irdischen Macht zufrieden sind.Mit dem Leitspruch der Zunftvereine, "Gott segne das ehrbare Handwerk", erinnerte der Schmidmühlener Vorsitzende Günther Bauer zum Ende des offiziellen Teils der Josefifeier an die christliche Ausrichtung und bodenständige Einstellung des Zunftvereins und seiner Mitgliedergemeinschaften. Nicht vergessen wollte er alle Seppen, Josefinen und Josefas, denen er zum Namenstag gratulierte. Bayernweit liegt übrigens der Vorname Josef oder Joseph auf Platz 16 der beliebtesten Vornamen. Josefine rangiert auf Platz 33 und Josefa auf Platz 170. "Das hat es auch schon seit Jahren nicht mehr gegeben, dass die Josefifeier des Zunftvereins auf den Namenstag unseres Schutzheiligen gefallen ist", darauf machte Günther Bauer die Gäste bei der weltlichen Josefifeier bei den Herbergseltern Christa und Richard Pfann im Vereinslokal Lindenhof aufmerksam. Am kommenden Sonntag sind die Schmidmühlener dann bei ihrem Patenverein, den Zimmerleuten und Schreinern in Amberg, zu Gast (weiterer Bericht folgt).