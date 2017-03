Kultur Schmidmühlen

20.03.2017

Der Zunftverein um seinen Vorsitzenden Günther Bauer feierte seinen 111. Jahrestag der Gründung am Namenstag des Schutzpatrons, des heiligen Josef. 64 Mitglieder gehören derzeit dem Verein an, dessen Mitglieder am Marktfest für kulinarische Höhepunkte sorgen.

Gegrillte Forellen

Aus der Geschichte Bei den Zunftvereinen lebt eine alte Tradition weiter. Erste Zünfte, deren Gründungszeit im Hochmittelalter zu finden ist, waren damals vielfach das einzige soziale Auffangnetz für Mitglieder und Angehörige. Wirtschaftliche Verbünde und die Sorge und das Verantwortungsgefühl sind sicherlich mit der Grund gewesen, warum sich Handwerker zu Zünften zusammengeschlossen haben. Damals gab es kein staatliches Versorgungsnetz oder soziale Einrichtungen, die verarmte Menschen auffangen konnten.



So kümmerten sich die Mitglieder der jeweiligen Zünfte, soweit es eben ging, um ihre Leute und deren Hinterbliebene. Daran erinnern heute noch Textpassagen aus dem Zimmermannsklatsch, der von den Zunftvereinsmitgliedern aus Schmidmühlen und Amberg zu besonderen Anlässen gezeigt wird. Als moderne Nachfolger der Zünfte gelten heute die Handwerkerinnungen und verschiedene Sozialkassen. (bö)

(bö) Die Feier ging zusammen mit dem Patenverein der Zimmerer und Schreiner aus Amberg, dem Bruderverein der Maurer und Zimmerleute aus Regenstauf, dem Fachverein der Maurer aus Deggendorf und dem Fachverein der Maurer und Steinmetze aus Straubing über die Bühne.Im Jahr 1906 hatten sich Maurer und Zimmerer in Schmidmühlen zu einem Fachverein zusammengefunden. Eine Fahne hatte man sich vier Jahre später im Jahr 1910 angeschafft, und bis in diese Zeit reicht nach Überlieferungen auch ihr Jahrestag zurück.Nur in der Zeit des 2. Weltkrieges waren die jährlichen Josefifeiern ausgesetzt. Seit 1992 leitet Günther Bauer die Geschicke des einzigen Zunftvereins im Landkreis.Dass der Verein fest in das gesellschaftliche Leben in Schmidmühlen eingebunden ist, zeigen die Mitglieder jedes Jahr beim Marktfest mit ihren gegrillten Lauterachforellen als kulinarische Bereicherung des Festgeschehens."In Schmidmühlen verbinden viele Menschen mittlerweile den Zunftverein mit ihren frisch gegrillten Lauterachforellen", so hört man es immer wieder.Für den Markt bedankte sich Bürgermeister Peter Braun bei den Mitgliedern für ihre Bereitschaft, beim Bau des neuen Vereinsstadels mit anzupacken. "Es hat Spaß gemacht, wie dort verschiedenen Vereine mitgearbeitet haben". Es war ein riesiger Zusammenhalt, der die Baustelle auf dem Hammerschlossareal ausgemacht hat.