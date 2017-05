Politik Schmidmühlen

12.05.2017

12.05.2017

Schmidmühlen erlebt einen positiven Trend. Wie der aussieht, hat der CSU-Ortsverband in einer Versammlung vorgestellt. So gibt es finanziellen Spielraum, um wichtige Projekt in Angriff zu nehmen oder weiter zu verfolgen.

Vorarbeit leisten

Wahlen und Ehrungen Die Mitglieder wählten in der CSU-Ortsversammlung neue Delegierte und ehrten verdiente Anhänger aus. Neue Delegierte sind Peter Braun und Matthias Huger. Paul Böhm und Johann Edenharter übernehmen das Amt der stellvertretenden Delegierten.



Ehrungen bekamen Ludwig Birzer, Johann Büchner und Ernst Wein für 45 Jahre Mitgliedschaft. Seit 40 Jahren gehören August Eckmeder und Walter Weigang zur CSU. Johann Edenharter ist seit 30 Jahren dabei. (pop)

Seit Monaten hat Schmidmühlen ein neues Baugebiet, in dem man günstigen Grund ausweisen könnte. Die nächste Fläche hat der Markt bereits ins Auge gefasst. Die Umsetzung ist in den nächsten Jahren geplant. In Arbeit ist das Gewerbegebiet am Brunnlettberg. Ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) läuft bereits. Dazu sind vor allem Bürger und deren Meinung gefragt.Wegen der Bedeutung für Schmidmühlen ging Bürgermeister Peter Braun auf das Programm "Soziale Stadt" ein. Um beispielsweise die Sanierung des Hammerschlossstadels oder den Bau des Mehrgenerationen-Spielplatzes realisieren zu können, braucht der Markt ein Ortsentwicklungskonzept zu einem Förderprogramm. Neue Rahmenbedingungen machen es erforderlich, sich mit den zukünftigen Projekten im Programm "Soziale Stadt" um Fördermittel zu bemühen. Eine Gestaltungsfibel wurde dazu schon erstellt.Ziel dieses Konzeptes ist es, lebendige Nachbarschaften zu fördern und den sozialen Zusammenhalt zu stärken. Untersucht werden bei diesem Konzept der Hauptort und alle Ortschaften innerhalb des Gemeindegebietes. Inhaltlich sind folgende Punkte wichtig: Wohnen und Wohnumfeld, soziale Aktivitäten und Infrastruktur, Schule und Bildung, Gesundheitsförderung, Umwelt und Verkehr, Zusammenleben unterschiedlicher sozialer und ethnischer Gruppen, lokale Ökonomie, Stadtteilkultur, Sport und Freizeit sowie Imageverbesserung und Öffentlichkeitsarbeit. Eine erste Sitzung der Lenkungsgruppe, so der Bürgermeister, fand bereits statt.Für den Bezirksrat Martin Preuß leisten langjährige Mitglieder einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Oberpfalz und Bayerns. Engagierte Mitglieder seien die Grundlage für eine erfolgreiche Politik.