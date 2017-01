Politik Schmidmühlen

27.01.2017

Stillstand auf der Datenautobahn - zumindest auf deren Baustellen in Schmidmühlen. Grund ist die eisige Kälte. Der ursprünglich vorgesehene Termin fürs "grüne Licht" war deshalb nicht zu halten.

Straßen brauchen Namen

Bürgerbus hält in Emhof

Einige Rohrbrüche

Zum Thema Breitband informierte Bürgermeister Peter Braun in der Sitzung des Marktgemeinderats, dass es wegen des strengen Winters zu Verzögerungen bei der Inbetriebnahme des neuen Netzes gekommen ist. "Der Termin 15. Januar konnte nicht gehalten werden." Stattdessen habe die Telekom als Auftragsnehmer die Freischaltung in Schmidmühlen für die zweite Märzhälfte angekündigt.Der Stromanschluss der DSL-Zugangsmultiplexer wurde noch im Dezember hergestellt, doch dann musste wegen der Witterung die Baustelle winterfest gemacht werden, hieß es in der Sitzung. "Die Arbeiten werden umgehend aufgenommen, sobald man wieder draußen arbeiten kann", gab der Bürgermeister bekannt. Für Emhof sei mit der Freischaltung des schnellen Internets erst im zweiten Halbjahr zu rechnen.Für die Straßen im Baugebiet Brunnlettberg West, nördlicher und südlicher Teil, wurden ebenso Namen gesucht wie für den zu erschließenden Bereich im Osten. Der Marktgemeinderat einigte sich darauf, die Bezeichnungen erst in der Februarsitzung vergeben zu wollen, um der Bevölkerung in den anstehenden Bürgerversammlungen die Möglichkeit zu geben, Vorschläge einzubringen. Diese Zusammenkünfte finden am Freitag, 3. Februar, um 19 Uhr im Dorfhaus in Winbuch sowie am Samstag, 4. Februar, um 18 Uhr im Gasthof Lindenhof in Schmidmühlen statt. Anträge, die dort behandelt werden sollen, müssen vor den Terminen bei der Verwaltung eingereicht werden.Eine Spende der Raiffeisenbank Unteres Vilstal in Höhe von 400 Euro für die schulische Erziehung nahm der Marktgemeinderat zur Kenntnis. Auf Anfrage informierte Peter Braun, dass der Bürgerbus der Stadt Burglengenfeld nun auch Emhof anfahre. Bisher sei es so gewesen, dass die Emhofer Benutzer dieser Verbindung nach Pettenhof gebracht werden mussten. Künftig wird der Bus auch in Emhof eine Haltestation haben. "Dies ist mit der Stadt Burglengenfeld und der Regierung der Oberpfalz abgestimmt", versicherte Braun.Keine Probleme gab es nach seiner Auskunft bisher mit dem Winterdienst. Allerdings hätten einige Wasserrohrbrüche in den vergangenen Tagen zu schaffen gemacht. Jene im Bereich des Brunnlettberges und in der Bergheimer Straße konnten bereits abgedichtet werden. Die Behebung eines kleineren Rohrbruchs in der Tiefzone werde demnächst vorgenommen.