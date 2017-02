Politik Schmidmühlen

08.02.2017

Breitbandausbau der besonderen Art Mit enormem Personaleinsatz, so Bürgermeister Peter Braun, begann im August 2016 der Ausbau des Glasfasernetzes durch die Firma Telekom und deren Subunternehmer. "Waren anfangs 15 Mitarbeiter der Firma Telefonica Bulgaria im Einsatz, gesellten sich später weitere Firmen aus der Türkei und Rumänien hinzu."



Leider stellte sich im Laufe der Wochen heraus, dass die Arbeiten zwar relativ schnell voran gingen, allerdings hatten offenbar einige Bautrupps vergessen, die Verlegepläne zu studieren. Dies führte letztendlich dazu, dass im Bereich des Hochweges und des Schlehensteiges die Leitungen bis zu drei Mal verlegt werden mussten.



Braun: "Die Arbeiten in Richtung Emhof wurden schließlich abgebrochen, weil die Vorgaben des Staatlichen Bauamtes mehrfach nicht berücksichtigt worden sind. Zum Schluss mussten sogar mehrere hundert Meter rückgebaut und zweimal verlegt werden. In den Ortschaften Schmidmühlen, Eglsee, Unter- und Oberadlhof sowie Greining und Winbuch ist die Inbetriebnahme Ende März geplant, wenn die Witterung mitspielt."



Bereits im Februar sollen erste Arbeiten im Bereich der Brücke in Emhof wieder aufgenommen werden. "Wenn alles gut läuft, können die Emhofer bis Mitte des Jahres mit der Inbetriebnahme der Breitbandversorgung rechnen". Anschließend ist im Bauabschnitt II die Glasfasererschließung nach Pettenhof und Vilshof geplant. Dort ist auch die Versorgung der Ortsteile Sinzenhof, Baumhof, Harschhof, Ofen, Birkenhof und Galching geplant. Bereits schon im April sollen zwei Hotspots für freies WLAN in Schmidmühlen im Umfeld des Rathauses und im Bereich des Kirchplatzes laufen. (bö)

Im neuen Baugebiet an der Bergstraße in Schmidmühlen stehen heuer noch 14 Bauplätze zur Verfügung. Reservierungen können ab sofort bei der Verwaltung vorgenommen werden. Das war aber nur eine Information von vielen, die die Bevölkerung bei den Bürgerversammlungen erfuhr.

Ein Wendehammer

Medaillen und Urkunden

(bö) Die Erschließung beginnt voraussichtlich im Juli und dauert bis zum Jahresende. Der Preis pro Quadratmeter liegt ohne Erschließung bei 45 Euro. Im Bereich des Brunnlettberges hinter der Schreinerei Berschneider wird ein Gewerbegebiet ausgewiesen. Zum Sammeln des Oberflächenwassers muss wegen des lehmigen Bodens ein Regenrückhaltebecken gebaut werden, so Bürgermeister Peter Braun. Unabhängig davon ist in diesem Bereich auch der Neubau eines gemeindlichen Bauhofes im Jahr 2018 geplant.Im Zuge der Erschließung des Baugebiet-Komplexes ist auch die Errichtung eines Wendehammers vorgesehen. Die Bürger sind aufgerufen, für zwei Siedlungsstraßen und den Bereich des Gewerbegebietes Vorschläge für die Straßennamen bei der Verwaltung abzugeben.Im Ortsteil Emhof ist der Umbau des Feuerwehrgerätehauses abgeschlossen. Eine Tragkraftspritze im Wert von 13 000 Euro ist bereits angekauft und die Ersatzbeschaffung für ein neues Feuerwehrfahrzeug im Wert von etwa 100 000 Euro steht in diesem Jahr auf dem Investitionsplan. Zurückgestellt wurde hingegen der Feuerwehrgerätehausbau in Schmidmühlen. Nach Absprache mit der Führung will man ausloten, ob das derzeitige Haus erweitert und saniert wird, oder ob ein Neubau sinnvoller ist. Jürgen Ehrnsberger und Mathias Huger wurden in Schmidmühlen als Kommandanten bestätigt. Für das Feuerlöschwesen hat man im vergangenen Jahr etwa 18 000 Euro ausgegeben, erfuhren die Zuhörer.Wie ebenfalls zu hören war, ist die kommunale Verkehrsüberwachung an 42 Tagen in Schmidmühlen unterwegs gewesen. Insgesamt wurden 8515 Fahrzeuge registriert. 847 Mal wurde eine gebührenpflichtige Verwarnung ausgestellt. Gegen 68 sehr schnelle Autofahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.Der Markt befürwortet ein Naturpark-Infozentrum. Aufgrund zahlreicher Leerstände in den Zentren der Mitgliedsgemeinden sei aber deren Nutzung sinnvoller als ein erneuter Flächenverbrauch. "Zum jetzigen Zeitpunkt kann sich der Markt weder mit dem Kostenplan für einen Neubau als auch für den jährlichen Unterhalt anfreunden." Hier wird zuerst ein naturbildungspolitisches Gesamtkonzept gefordert, so der Bürgermeister.Mit drei Kindergartengruppen und einer Krippe ist der Kindergarten St. Georg belegt. 73 Mädchen und Buben besuchen die Einrichtung. 61 kommen aus Schmidmühlen acht aus Rieden und vier aus Burglengenfeld. "Der Zuschuss durch die Gemeinde und des Freistaates Bayern liegt derzeit bei 380 000 Euro pro Jahr", so Peter Braun. Gut angelaufen ist im vergangenen Jahr die Nachbarschaftshilfe in Schmidmühlen. Insgesamt wurden Fahrdienste und andere Hilfestellung 90 Mal in Anspruch genommen, informierte Braun.Zum Ende des vergangenen Jahres wurden mit Michael Koller und Baptist Fischer zwei engagierte Bürger für ihre Leistungen zum Wohl des Marktes mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet. Kommunale Verdiensturkunden wurden Albin Koller, Johann Luschmann und Johann Edenharter überreicht. Die Arbeit von Bürgermeister Peter Braun wurde mit der kommunalen Verdienstmedaille in Bronze gewürdigt.