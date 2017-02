Politik Schmidmühlen

07.02.2017

Es sind weniger die großen Themen, die die Besucher der Bürgerversammlungen in Winbuch und Schmidmühlen bewegten. Eher Facetten des Alltags wie ein Biberloch neben dem Radweg oder ein blinder Straßenspiegel.

Der Kreisel und der Frost

Straßen haben gelitten

Projekte 2017

(bö) Die Bürgerversammlungen in Winbuch und Schmidmühlen boten auch diesmal der Bevölkerung die Gelegenheit, sich über dieses und jenes aus der Gemeinde zu informieren. Bewegende Themen und Forderungen kamen in der nachgelagerte Diskussionsrunde nicht zur Sprache.Thematisiert wurden lediglich Dinge aus dem Alltag, wie verschiedene Auffassungen zum Winterdienst, ein blinder Straßenspiegel in Emhof und das Biberloch neben dem Radweg nach Pettenhof. Aber auch die Umlage zu geplanten Straßensanierungen, das Förderprogramm soziale Stadt als Nachfolger der Städtebauförderung, die Frage, wie es beim Goldenen Anker weitergeht, der geplante Schmidmühlener Kreisel und Frostaufbrüche kamen auf den Tisch."2016 war kein ruhiges Jahr", bilanzierte Bürgermeister Peter Braun - wollte die herangetragenen Herausforderungen aber eher als Chance sehen, mit den Bürgern in der Gemeinde die richtigen Weichen für künftige Projekte zu stellen. Ob neue Baugebiets-Ausweisungen, ein Gewerbegebiet, der Abschluss der Arbeiten am schnellen Internet und ein neuer Bauhof - bei vielen Themen sei es vornehmlich um die Daseinsvorsorge und die Verbesserung der Infrastruktur gegangen. "Trotzdem werde ich das Gefühl nicht los, dass man in der Bevölkerung aufgrund der weltpolitischen Entwicklung eine gewisse Verunsicherung feststellen kann, obwohl es bei uns in Schmidmühlen rund gelaufen ist", sagte Braun. Aber auch: "Wir müssen uns bewusst sein, dass unser derzeitiger Wohlstand nicht selbstverständlich ist."Ein Stück Sicherheit in der Erstversorgung gibt laut Braun seit einem knappen Jahr die bei der Feuerwehr angesiedelte Gruppe der First Responder. 108 Einsätze sind bereits in ihren Einsatzbüchern vermerkt. Mit 130 000 Euro blieben die Ausbauarbeiten des Weinbergs im Kostenrahmen. Heuer kann die Maßnahme abgerechnet werden.Für den Straßenunterhalt hat Schmidmühlen im Vorjahr etwa 45 000 Euro ausgegeben. "Heuer sieht es so aus, dass diese Kosten wegen des strengen Winters und dem Eisregen in den vergangenen Tage wohl eher nicht ausreichen", merkte Braun an, "auch wenn unsere Streu- und Räumfahrzeuge Ende Januar fast zwei Tage rund um die Uhr im Einsatz waren". Es habe im Rathaus auch manch erbosten Anruf zur Philosophie des Winterdienstes gegeben. Aber "bei dem Eisregen waren wir teilweise machtlos, weil Streusalz und Splitt auch nicht mehr gegriffen haben".Heuer, von Juni bis Dezember, wird die Rosenstraße in Schmidmühlen saniert. Straßenausbau und Gehsteig kosten etwa 400 000 Euro. Dazu kommen Wasserversorgung (40 000 Euro) und Abwasser (115 000 Euro). Anliegerinfos gibt es Anfang März.Der Entwurf für den neuen Kreisverkehr wurde bei der Regierung eingereicht. Eine Vereinbarung mit dem Staatlichen Bauamt müsse noch abgeschlossen werden, sagte Bürgermeister Peter Braun. Die Höhe der Förderung sei noch nicht festgezurrt.Bei der Kläranlage musste nach 25 Jahren die alte Technik samt Steuerung ausgetauscht werden. Mit der Umstellung von Kerzenbelüftern im Belebungsbecken auf Belüftungskissen kann man etwa 50 Prozent Energiekosten sparen. Preis der Umrüstung: rund 115 000 Euro. Eine Betriebsgenehmigung wurde für weitere 20 Jahre erteilt. Auflage war der Einbau eines Siebfilters im Regenrückhaltebecken beim Pumpwerk in der Kallmünzer Straße (70 000 Euro).Im Förderprogramm soziale Stadt ist heuer die Erstellung eines integrierten städtebaulichen Ortsentwicklungskonzepts durch die Firma SHL aus Weiden im Fokus, um auch künftig Zuschüsse zu erhalten. Dies Konzept sei auch Voraussetzung für die Sanierung des Schlossstadls, sagte Braun: "Hier warten wir täglich auf die Genehmigung des vorzeitigen Baubeginns, damit die Arbeiten gegen Ende des zweiten Quartals auflaufen können." Mit einer Fertigstellung sei Ende 2018 zu rechnen.Der Bürgermeister dankte den Helfern aus der Blaskapelle St. Ägidius; des Trachtenvereins, der Maurer und Zimmerer und des Imkervereins für die Arbeitsleistung beim Bau des neuen Vereinsstadels. Er dient den vier Vereinen künftig als Lager.Die Sanierung der Friedhofsmauer ist beendet. Die Kosten trägt die Gemeinde. Einen "nicht unerheblichen Beitrag" leistete laut Braun die Eigentümergemeinschaft der angrenzenden US-Siedlung. Derzeit überlege man, die Urnengräber zu erweitern. Details müssten mit der Kirchenstiftung abgestimmt werden.