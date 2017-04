Politik Schmidmühlen

02.04.2017

3

0 02.04.2017

Im Blickpunkt Wie Bürgermeister Peter Braun den Gemeinderat informierte, hat er in den vergangenen Tagen den Bescheid für einen vorzeitigen Baubeginn zur Sanierung des Schloss-Stadels bekommen: "Wenn alles passt, können wir bereits im Mai 2017 mit den Zimmererarbeiten beginnen."



Wie in der Sitzung außerdem zu hören war, kann der Markt Hohenburg als Standort für das beabsichtigte zentrale Gebäude für den Naturpark Hirschwald einen guten Platz anbieten. Das zur Sanierung anstehende Gebäude Marktplatz 10 wäre nach Ansicht der Hohenburger sehr passend für die neue Einrichtung.



Zugestimmt hat der Marktgemeinderat dem Antrag von August Eckmeder zur Errichtung eines Wanderwegs Alt-Schmidmühlen. Bis zu einer der nächsten Sitzungen des Gremiums werden nun Kostenangebote für eine Beschilderung eingeholt. (bö)

Grünes Licht für den Ausbau der Rosenstraße in Schmidmühlen hat der Marktgemeinderat gegeben. Mit einem Beginn ist Anfang Juni zu rechnen. Beendet sein sollen die Arbeiten im November.

Schäden am Kanal

Neue Bordsteine

(bö) Dem Gemeinderats-Votum vorangegangen waren eine Anliegerversammlung und Einzelgespräche mit den angrenzenden Grundstückseigentümern, betonte Bürgermeister Peter Braun bei der Projektvorstellung über den Umfang des Ausbaus. Ein Ergebnis der Anlieger-Besprechung: Aus einem Vollausbau mit Gehweg, Kanal und Straßenentwässerung wird eine kostenreduzierte Variante (knapp 450 000 Euro). Die Anliegerbeiträge wurden in der Sitzung mit 145 000 Euro beziffert.Für den Straßenbau sind 190 000 Euro vorgesehen, für die Sanierung im oberen Bereich zu Sonnenstraße und Sandweg hin wurden 65 000 Euro veranschlagt. Für die Verbesserung der Wasserversorgung im Straßenzug sind 58 000 Euro eingeplant, für den Austausch der Kanalisation im Mittelstück der Straße 137 000 Euro. Im Bereich der kreuzenden Lärchenstraße ist wegen des schlechten Allgemeinzustands der Siedlungsstraße ein Vollausbau von Fahrbahn und Gehweg erforderlich. Zwischen der Lärchen- und der Fichtenstraße wird auf einer Länge von etwa 100 Metern die Wasserleitung mit erneuert. Dazu kommt hier auch der Neubau des Mischwasserkanals (140 Meter). Video-Befahrungen in diesem Bereich hatten deutliche Schäden gezeigt. Im Übrigen ergaben Kernbohrungen und Bodenproben, dass die Straße in weiten Teilen nicht nach dem Stand der damaligen Technik gebaut worden war. Auch bei Sanierungsarbeiten in früheren Jahren war eine mangelhafte Verfüllung der Kanalhaltung festgestellt worden.Im oberen Bereich, zur Einmündung an die Sonnenstraße und den Sandweg, seien zum Teil Bordstein-Auswechslungen und die Erneuerung der Fahrbahndeckschicht vorgesehen, sagte Braun. Soweit es machbar sei, werde im unteren Bereich zur Staatsstraße (Bereich Rasthaus) hin der Gehweg so bleiben, wie er ist. Der Marktgemeinderat stimmte der Sanierung mehrheitlich zu. Neue Straßenlampen wird es hier nicht geben. Laut Bürgermeister Braun will man versuchen, die vorhandenen Leuchten nachzurüsten.