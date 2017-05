Politik Schmidmühlen

Es ist so weit: Die neuen, schnellen Internet-Anschlüsse für Schmidmühlen sind bereits verfügbar - doch wer sie nutzen möchte, muss sich rühren.

(bö) Bürgermeister Peter Braun und die Telekom-Delegierten Stefan Hanke und Josef Markl gaben das Netz vom Rathaus aus mit einem symbolischen Knopfdruck frei. Nach einer Bauzeit von einem guten Jahr können ab sofort über 1000 Haushalte in Schmidmühlen mit bis zu 50 Megabit pro Sekunde (MBit/s) im Netz surfen. "Und das ist nicht alles", sagten Hanke (Infrastrukturvertrieb Telekom) und Markl (Telekom Technik): "Das neue Netz ist so leistungsstark, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich ist.Um an die hohen Bandbreiten zu kommen, müssen die Interessierten in Schmidmühlen aber selbst aktiv werden und den gewünschten Tarif bei der Telekom beauftragen. Eine automatische Umstellung erfolgt nicht. Der Telekom-Partner Schmeissner in Burglengenfeld (Regensburger Straße 60) steht als Ansprechpartner vor Ort für die fachgerechte Umstellung zur Verfügung. Die benutzte Breitbandtechnologie (MBfD ohne Vectoring sowie VDSL = Very High Speed Digital Subscriber Line) nutzt für die Übertragung von Daten eine Kombination aus Kupfer- und Glasfaserleitungen, so Hanke. VDSL unterscheide sich von DSL durch deutlich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten. Mit VDSL wird derzeit eine Übertragungsrate von bis zu 50 Megabit pro Sekunde (MBit/s) beim Herunterladen erreicht. Ein DSL-Anschluss schafft bis zu 16 MBit/s.Je näher die Glasfaserleitung an die Kundenanschlüsse heranreicht, desto höher ist das Tempo. Deshalb verlegt die Telekom jetzt Glasfaser bis in die Multifunktionsgehäuse (MFG), jene grauen Kästen am Straßenrand, die eine Art Mini-Vermittlungsstelle sind. Im MFG wird das Lichtsignal in ein elektronisches Signal gewandelt und über das bestehende Kupferkabel zum Anschluss des Kunden ins Haus übertragen.Die hohe Datenrate von VDSL verkürzt die Ladezeiten von Webseiten und Dokumenten erheblich und Streaming-Angebote von Musikanbietern und Videoportalen laufen ruckelfrei, war bei der Besprechung mit Bürgermeister Peter Braun zu hören.Neukunden können sich unter der kostenlosen Hotline (0800 330 3000) beraten lassen; für Telekomkunden gilt die Gratisnummer 0800 330 1000.