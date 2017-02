Politik Schmidmühlen

24.02.2017

Ein neues Fahrzeug für die Feuerwehr Emhof, an der Bernsteinstraße wird ein neues Bürogebäude entstehen: Sachthemen beherrschten die Sitzung des Marktrats, auch wenn es am Unsinnigen Donnerstag erst einmal "Schmidmühlen oho" hieß.

Es darf gebaut werden Den Baugesuchen von Elfriede Pirzer auf Nutzungsänderung des Einfamilienhauses in ein Zweifamilienwohnhaus und Umbau einer Dachgaube, dem Dachgeschossausbau und Errichtung von zwei Dachgauben von Anita und Norbert Fischer sowie dem Neubau eines Bürogebäudes von Christian Graf am Brunnlettberg 26a hat der Schmidmühlener Marktgemeinderat zugestimmt.



Nichts einzuwenden hatte das Gremium bei der Sitzung gegen den Aufbau einer Schleppgaube auf das bestehenden Wohnhaus von Georg und Rosa Koller in Winbuch und der Dachstuhlerneuerung auf einem bestehenden Werkstattgebäude von Christian Metz aus Winbuch. Im Freistellungsverfahren errichtet die Firma Fischer Immobilien GmbH ein neues Büro- und Verwaltungsgebäude mit etwa 50 Arbeitsplätzen im Mischgebiet an der Bernsteinstraße. (bö)

Die Feuerwehr Emhof erhält ein neues Tragspritzenfahrzeug. "Die Investition läuft in Kooperation mit dem Markt Kastl, der für die Feuerwehr Wolfsfeld ein baugleiches Fahrzeug anschaffen will", erklärte Bürgermeister Peter Braun. Durch die Investition im Doppelpack bekämen die beiden Kommunen eine bessere Förderung. Das Emhofer Fahrzeug kostet laut Braun etwa 100 000 Euro, an Zuschüssen sei mit 26 500 Euro zu rechnen. Damit sei die Feuerwehr top ausgestattet, hieß es. Teurer als geplant, ist die Sanierung des Kanals in der Blütenstraße gekommen. Nach dem Aufgraben des Abwasserkanals wurde festgestellt, dass doch mehr kaputt war, als ursprünglich angenommen. Geplant gewesen seien 27 600 Euro, jetzt müssten 40 800 Euro an die bauausführende Firma Steininger überwiesen werden. Der Marktrat entschied dies einstimmig.Das neue Bauland im Lauterachblick werde mit 45 Euro ohne Erschließung gehandelt. Die Grundstücke seien innerhalb von fünf Jahren zu bebauen, die Bezugsfertigkeit sei innerhalb von sieben Jahren herzustellen. Bürgermeister Peter Braun kündigte für Dienstag, 7. März, eine Bürgerinformation für die Anlieger der Rosenstraße zum Ausbau an.