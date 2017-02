Politik Schmidmühlen

23.02.2017

3

0 23.02.2017

Zur Jahreshauptversammlung trafen sich die Mitglieder des CSU-Ortsverbandes im Lindenhof. Turnusmäßig standen Neuwahlen auf der Tagesordnung. Den Vorsitz übernimmt erneut Mathias Huger.

Treffen organisiert

Nicht optimal gelaufen

Neuwahlen CSU Schmidmühlen



Vorsitzender: Mathias Huger



Stellvertreter: Peter Braun und Eva Eichenseer



Schatzmeister: Dominik Meier



Schriftführer: Wolfgang Wermke



Beisitzer: Johann Edenharter , Paul Böhm , Martin Spies , Peter Gürtler



Ortsgeschäftsführer: Asterios Dangas



Kassenprüfer: Paul Böhm und Martin Spies



Delegierte und Ersatzdelegierte in die Kreisvertreterversammlung: Peter Braun (Ersatz Johann Edenharter ), Paul Böhm (Martin Spies ), Mathias Huger (Eva Eichenseer ). (pop)

In seinem Bericht ging Vorsitzender Mathias Huger zunächst auf die Mitgliederstatistik ein. So zählt der Ortsverband derzeit 36 Mitglieder. Es gab keine Neuaufnahme, aber auch keinen Austritt. Der Altersdurchschnitt ist 56 Jahre.Zahlreiche Termine wurden durch den Vorsitzenden oder einen Vertreter wahrgenommen. Huger hob dabei den Neujahrsempfang des CSU-Kreisverbandes Amberg-Sulzbach mit Generalsekretär MdB Andreas Scheuer in Ebermannsdorf hervor. Ferner fand eine CSU-Kreistagsfraktionssitzung im Trachtenheim in Schmidmühlen statt."Erstmals", so berichtete Mathias Huger, "wurde auch ein Treffen der Ortsvorsitzenden des unteren Vilstals organisiert, das auch weiter beibehalten werden soll. Hier werden sich die Ortsverbände Schmidmühlen, Rieden, Ensdorf, Ebermannsdorf und Kümmersbruck künftig regelmäßig zu einem Erfahrungsaustausch treffen." Im vergangenen Jahr fanden wieder die traditionellen Veranstaltungen Schwarze Nacht im Fasching und der Kaffeeklatsch in der Fastenzeit statt. Ebenfalls gut besucht war die Informationsveranstaltung zur Asylpolitik, zu der auch Landtagsabgeordneter Harald Schwartz gekommen war.Angesichts der bevorstehenden Bundestagswahl nahm das Grußwort des Bundestagsabgeordneten und Kandidaten Alois Karl einen breiten Raum ein. "Die Entwicklung Deutschlands, aber auch Bayerns in den letzten Jahrzehnten ist enorm", bilanzierte Karl. Deutschland ging es seiner Meinung nach noch nie so gut. "Die Steuereinnahmen sorgen für einen stabilen Haushalt ohne Neuverschuldung, die Arbeitslosenquote ist so niedrig wie schon lange nicht mehr, das Ansehen und die politische Bedeutung Deutschlands in Europa ist hoch wie selten zuvor. Dies kommt nicht von ungefähr." Dem Wirbel um den SPD-Spitzenkandidaten Martin Schulz gab der CSU-Politiker keine allzu lange Zukunft. Zu einem starken Europa sah er keine Alternative.Zur Flüchtlingspolitik meinte er, dass hier in den vergangenen Jahren einiges nicht optimal gelaufen sei. "Aber dies hat man in Bayern und Berlin erkannt und gehandelt. Der Fokus der Außen- und Entwicklungspolitik sollte auf Afrika gerichtet sein. Hier muss man ein völlig neues Kapitel der Zusammenarbeit aufschlagen." Deutschland und Europa müssen in die afrikanischen Ländern verstärkt investieren und sich noch mehr humanitär engagieren. Nur so könne man langfristig gesehen Migrationsbewegungen nach Europa verhindern, sagte Karl.Bezirksrat Martin Preuß verwies auf die großen sozialen Aufgaben, die der Bezirk zu bewältigen habe. Bürgermeister Peter Braun freute sich: "Im Markt können dank der guten finanziellen Situation zahlreiche Projekte in Angriff genommen werden."