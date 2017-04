Politik Schmidmühlen

10.04.2017

10.04.2017

"Europa zwischen Krieg und Krisen" unter diesem Titel stand eine Veranstaltung der Hanns-Seidel-Stiftung im Gasthaus Lindenhof, die auf Einladung der CSU zustande kam. Referent war Peter Bauch, ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag in Berlin.

"Es verändert sich was in Europa" - mit dieser Feststellung brachte er die derzeitige politische Situation auf den Punkt. Die Liste mit Kriegs- und Krisenherden sei lang und scheine immer länger zu werden. Bauch nannte stellvertretend die Ukraine, Syrien, Libyen und den Irak: viele militärische Auseinandersetzungen, die das politische Gefüge aus dem Gleichgewicht bringen. Doch nicht nur Krieg wirke auf Europa und vor allem auf Deutschland.Es seien auch europäisch-politische Veränderungen. Hier nannte der Referent vor allem den Brexit, den Austritt Großbritanniens aus der EU, die Entwicklungen in der Türkei nach dem gescheiterten Putsch und die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten in den USA. In allen drei Ländern sei die politische Führung wohl der Meinung, dass es kein starkes Europa braucht.Hier sei man auf diese Zeitenwende, die politisch wie wirtschaftlich nichts Gutes verheiße, nicht vorbereitet. Der außen- und innenpolitische Druck auf die politisch Verantwortlichen wachse, Europa drohe zu zerreißen. Als mögliche Ursachen nannte Bauch vor allem Digitalisierung und Globalisierung. Renationalisierungs-Tendenzen würden aber ins Leere gehen.Gefordert sei ein starkes Europa mit Solidarität in den einzelnen Ländern. Bauch verlangte ein Ende des kleinlichen Gestänkeres gegen Europa. Auch Deutschland müsse sich politisch mehr bewegen, insbesondere in der Außen- und Sicherheitspolitik. Es werde mehr tun müssen, um sich und seine Interessen zu schützen. Schließlich sei es ein vorrangiges Ziel von Deutschland als Exportnation, Zugang zu sicheren und funktionierenden Märkten zu haben.