Politik Schmidmühlen

16.05.2017

9

0 16.05.2017

Die Aussegnungshalle des Friedhofs braucht ein elektrisches Läutwerk. Und zwar auf Dauer, meint der Marktrat Schmidmühlen.

Bereitschaft da

Wenn die Dietldorfer nach dem Trennsystem ihr Abwasser entsorgen, können sie in Emhof an die Druckleitung nach Schmidmühlen anschließen. Bürgermeister Peter Braun

Auf gut 3500 Euro käme der Einbau, wie Bürgermeister Peter Braun informierte. 2500 Euro übernehme die Gemeinde, 1000 Euro sollen von der Kirchenverwaltung kommen. "Den Vorschlag unterbreiten wir der Kirchenverwaltung", fasste Braun zusammen. Einen Beschluss muss die Kirchenverwaltung noch fassen. Den Gedanken, das Läutwerk der Friedhofskirche St. Georg zu nutzen, griffen die Räte nicht weiter auf.Das Elektromobilitätskonzept des Landkreises Amberg-Sulzbach beschäftigte die Mitglieder des Marktrats. Als Standorte schlugen sie den Parkplatz an der Mühlwiese, bei der Tankstelle in der Amberger Straße und rund um das Rathaus vor. Die Möglichkeiten unterbreiten sie dem Landkreis Amberg-Sulzbach.Wie der Bürgermeister informierte, hat die Stadt Burglengenfeld über eine Entsorgung des Dietldorfer Abwassers in Schmidmühlen nachgefragt. Die Burglengenfelder favorisieren einen Kanal-Lückenschluss in Richtung Emhof, um dort das Abwasser in die bestehende Druckleitung zur Kläranlage unterhalb von Schmidmühlen zu pumpen. Die Dietldorfer verfügen schon lange über eine eigene Kläranlage und ein Kanalnetz. Jetzt müssen sie sich neu ausrichten.Für einen Anschluss von Dietldorf an die Kläranlage unterhalb von Schmidmühlen ist eine Druckleitung bis Emhof erforderlich, um die sich die Stadtwerke Burglengenfeld bemühen müssten. Das Volumen der Dietldorfer liege bei etwa 17 000 Kubikmeter im Jahr. "Das entspricht etwa 260 bis 300 Einwohnergleichwerten", erklärte Braun.Die Markträte signalisierten, dass eine Bereitschaft zum Anschluss von Dietldorf an die Schmidmühlener Kläranlage bestehe. Kapazitäten gebe es im Markt genug, meinte Braun zum Auslastungsgrad der eignen Kläranlage. Jetzt gehe es darum, technische Details zu klären."Wenn die Dietldorfer nach dem Trennsystem ihr Abwasser entsorgen, können sie sich in Emhof an die Druckleitung nach Schmidmühlen anschließen." Ein Mischsystem würde einen Leitungsbau bis nach Schmidmühlen erforderlich machen.