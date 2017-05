Sport Schmidmühlen

30.05.2017

2

0 30.05.2017

Jahreshauptversammlungen sind häufig eine heikle Angelegenheit. Der SV Schmidmühlen indes war bestens gerüstet. Ehrungen, Berichte des Vorstands, des Kassiers und der Mannschaften verliefen ebenso reibungslos wie die Wahlen.

Fochtners Appell

Für Lobo-Jubiläum

Die Ehrungs-Probleme Viele Spieler erinnern sich gerne an Zeiten, in denen sie ihre "Fußballkarriere" begannen. Dies war auch heuer ein Thema bei den Mitgliederehrungen. Vorsitzender Peter Fochtner erläuterte dazu die gegebenen Rahmenbedingungen, die zu einer Auszeichnung führen. Demnach gebe es keine Mitgliedermeldungen an den Fußballverband (BFV). Der BFV sei Mitglied des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV), namentliche Meldungen erfolgen daher nur an diesen. Das Problem dabei: Mitglieder, die ein bestimmtes Alter haben, müssen nur zahlenmäßig und nicht namentlich erfasst werden. Dies führe bei Ehrungen zu Problemen. Jetzt wurde entschieden, analog zum Verband, Mitgliedsjahre erst ab der Volljährigkeit zu zählen. Eine Besonderheit kam heuer hinzu: Die Ehrenordnung schreibt Auszeichnungen für 30, 40 und 50 Jahre Zugehörigkeit vor. Mittlerweile hatder Verein aber Mitglieder, die schon 60 oder 70 Jahre dabei sind. Ehrenamtsbeauftragter Karl Bauer organisierte für diese die Verbands-Ehrenmedaille in Gold, die nun überreicht wurde. (fop)

Den Ehrungen folgte der Bericht des Vorsitzenden Peter Fochtner, der sich zunächst bei der Familie Müller bedankte, die vom 1. Oktober 2000 bis 1. Juni 2016 das Sportheim bewirtet hatte. Bei der Suche nach einem Nachfolger brachten Zeitungsannoncen ebenso wenig Erfolg wie Internetanzeigen. So blieb zunächst nichts Anderes übrig, als den Betrieb selbst mit einer vorläufigen Gaststättenerlaubnis und Mitgliedern als Wirte aufrechtzuerhalten. Im Oktober pachtete dann der Inhaber der örtlichen Pizzeria, Massimo Brigante, das Objekt und führte es als Zweigstelle. Überraschend gab er aber kurz vor Weihnachten bekannt, den Vertrag zu kündigen. Deshalb bewirtet der Verein seit 1. Januar die Gaststätte wieder selbst.Der Vorsitzende besuchte zu Jahresbeginn erfolgreich alle erforderlichen Lehrgänge und so läuft das Heim jetzt unter Federführung des Vereins. Bisher zeigte man sich mit dem Engagement der Mitglieder sehr zufrieden. Auffallend sei allerdings, dass sich bis auf eine Ausnahme, nur Mitglieder "U 50" einbringen. Fochtner appellierte daher an die Versammlung, dass sich auch ein Team von älteren Mitgliedern finden sollte, die einzelne Tage übernehmen.Neben der Neugestaltung des Ballraums und den notwendigen Anschaffungen wegen des Pächterwechsels, waren der Spielplatz und die Gestaltung der Terrasse die augenscheinlichste Neuerung 2016. Der Spielplatz wurde in den vergangenen Jahren immer wieder umgebaut und neu gestaltet. Richtig zufrieden war man dabei aber nie.Aber auch der Gemeinde war bewusst, dass dieser Spielplatz der wahrscheinlich am besten frequentierte des Marktes ist. Grund dafür ist die Nutzung durch komplette Kindergruppen. Bürgermeister Peter Braun sagte daher 2016 die Übernahme der Kosten für das Spielgerät zu, die Bauarbeiten musste der Verein selbst übernehmen. Trotz Unterstützung ortsansässiger Firmen, welche Planung und Einbau übernahmen, blieben am Ende rund 4000 Euro Materialkosten beim Verein hängen. Die Versammlung war überzeugt, dass dieses Geld gut angelegt sei und das Gelände aufwerte. In diesem Kontext verwies Fochtner auf das Beachvolleyballfeld, das 2016 erstmals das ganze Jahr über genutzt werden konnte. Auch hier zeigte sich, dass solche Investitionen seitens des Marktes sinnvoll sind. Mehrere tausend Euro gab der Verein 2016 für die Umgestaltung der Terrasse und den Kauf von beweglichen Toren aus.Erstmals hat 2016 auch ein Verein aus der Gemeinde die Logistik und Örtlichkeit des SVS für ein Jubiläum genutzt. Der Motorradclub Lobo, eigentlich ansässig in der Amberger Straße, fragte nach, ob er am Sportgelände feiern könne. Am Ende zeigte sich: Eine klasse Veranstaltung, ohne jegliche Probleme und ein begeistertes Publikum. Weitere Veranstaltungen waren der Jurasteig-Ultra-Trail 230 Kilometer), bei dem rund 100 Läufer Schmidmühlen passierten sowie zwei Entscheidungsspiele mit je rund 600 Zuschauern. Die Saisonauftaktparty am Marktfest-Freitag am Sportgelände hat sich mittlerweile etabliert. Beim Oktoberfest hat der SVS etwas übernommen und den Andrang unterschätzt. Das führte zu vielen langen Gesichtern. Der Preisschafkopf war so gut besucht wie nie und soll 2017 beibehalten werden.Beim Bericht von Kassier Tobias Guttenberger rieben sich manche Mitglieder verwundert die Augen. In der Bilanz wurden Kontobewegungen in Höhe von 167 410 Euro abgewickelt. Am Ende stand ein rechnerischer Jahresgewinn von 10 342 Euro. Die Gesamtschulden wurden von 52 970 auf 38 032 Euro gesenkt. Eigentlich war, nach den Investitionen im Jahr 2010 in Höhe von rund 120 000 Euro (Umbau Kabinentrakt, Austausch Fenster und Türen, Erneuerung der Wasserleitungen), 2025 als Ziel zur Rückzahlung aller Darlehen gesetzt worden. Nun ist der SVS auf dem besten Weg, dies schon 2020 zu erreichen (weiterer Bericht folgt).