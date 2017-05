Sport Schmidmühlen

23.05.2017

Ein schöner Golftag begleitete das Turniergeschehen um den Willy-Schildt-Gründerpokal, der heuer bereits zum 36. Mal ausgespielt wurde. Mit diesem Turnier erinnert der Golf- und Landclub an den Gründer des Golfclubs auf dem Theilberg.

Die Teilnehmer mit der besten Nettowertung des Tages sind die Gewinner dieses Preises, so hat man es vor 36 Jahren ausgemacht. 46 Nettopunkte erreichte Peter Straßer aus Teublitz in der Nettowertung A und auf 46 Nettopunkte kam auch Andrea Krell aus Kümmersbruck.Die Bruttowertung des Gründerpokalturniers ging mit 27 Bruttopunkten an Hans Dechant aus Burglengenfeld. In der Nettoklasse A waren Erich Schmid mit 35 und Clarence Kern mit 34 Nettopunkten erfolgreich.Auf 41 Nettopunkte kam Michaela Schrödl aus Rieden in der Nettowertung B. 44 Nettopunkte schaffte der Freudenberger Johann Dotzler im der Nettowertungsklasse C.An Christi Himmelfahrt, 25. Mai, ist zum Tag der offenen Tür beim Golf- und Landclub in Schmidmühlen von 11 bis 15 Uhr eingeladen.Die stattliche Golfsportanlage zählt als drittältester Golfplatz in Nordbayern zu den Traditionsgolfplätzen in der Region. Im Jahr 1968 wurde der Golf- und Landclub in Schmidmühlen gegründet, im nächsten Jahr können die Golfer vom Theilberg ist 50-jähriges Bestehen feiern.