Sport Schmidmühlen

26.04.2017

Der Golf- und Landclub Schmidmühlen veranstaltet am Samstag, 29. April, ein Benefiz-Golfturnier zugunsten der Deutschen Kinder-Krebshilfe. Das Turnier ist eines von rund 120 im Rahmen von Europas größter Benefiz-Golfturnierserie. Für die Teilnehmer in Schmidmühlen gibt es auch einen sportlichen Anreiz: Die Brutto- und Nettosieger haben die Chance, sich in einem Regionalfinale für das Bundesfinale zu qualifizieren. Interessierte Golfer können sich online anmelden. Alle Preise werden von dem Sponsor DekaBank, dem Wertpapierhaus der Sparkassen, gestellt.

Die Stiftung Deutsche Kinder-Krebshilfe - eine Tochterorganisation der Deutschen Krebshilfe - engagiert sich für die Bekämpfung von Krebserkrankungen bei Kindern. Zu den geförderten Projekten zählen der Aufbau von Kinderkrebs-Zentren, die Entwicklung neuer Therapien sowie die Einrichtung von Elternwohnungen in Kliniknähe.