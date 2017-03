Sport Schmidmühlen

29.03.2017

6

0 29.03.2017

Unruhig sind die Mitglieder des Golf- und Landclubs in Schmidmühlen. Nicht, was ihr Clubgefüge anbelangt, sondern weil man gerne zu einer Runde aufbrechen möchte. Das erste Turnier ist daher bereits für Samstag, 8. April, eingeplant.

Urkunde überreicht

Markierungen versetzt

Ehrungen Golf- und Landclub



35 Jahre Mitgliedschaft: Brigitte und Horst Wedemeyer



30 Jahre: Waltraud Freitag, Regina Schmid, Rüdiger Schmid, Veronika Krause, Karin Mösl, Siegfried Kramer und Patrizia Schmid



25 Jahre: Helga Lange, Irmingard Rosello, Katharina Dalles, Albert Schmid, Erhard Windisch, Christian-Michael Bär, Eva Ludwig, Karl-Heinz Mulzer, Luitgard Cormann, Paul Cormann, Eva Kimmel, Gisela Pietzsch, Rudolf Fechter und Monika Fechter



20 Jahre: Horst Schumann, Roland Götz, Andreas Krell, Christian Moedel, Jörn Bandow und Brigitte Schleinkofer . (bö)

Ruhe und Gelassenheit prägten die Jahreshauptversammlung des Golf- und Landclubs in Schmidmühlen. Die vorgenommenen Investitionen im Clubhaus samt verschiedener Verbesserungen auf dem Platz kamen bei den Mitgliedern gut an. Wie Präsident Harald Thies bei der Versammlung anmerkte, ist die Gemeinschaft von Solidarität und Freundschaft geprägt. "Es macht Spaß, nach Schmidmühlen zum Golfen zu kommen". Man dürfe da schon von einem "Wohlfühlclub" sprechen, der nicht zuletzt durch das Engagement und die Mithilfe der vielen freiwilligen Leistungsträger geschaffen worden ist."Ein besonderes Augenmerk werden wir natürlich auf die weitere Konsolidierung unserer Finanzen legen", informierte Thies in seinem Jahresbericht. Für den Markt Schmidmühlen sei der Golf- und Landclub ein Aushängeschild, versicherte Bürgermeister Peter Braun den Mitgliedern im Gasthaus Altenbuchner. "Mich freut es besonders, dass die Clubgemeinschaft so toll hinter dem neuen Vorstand steht und dass sich die Mitglieder in die Gestaltung einbringen."Unter Beifall der Mitglieder reichte Präsident Harald Thies die Ernennungsurkunde für den langjährigen Präsidenten Heinz Mestermann zum Ehrenvorsitzenden nach. Er stand 20 Jahre an der Spitze des Clubs. Peter Falkinger wurde für seine Verdienste bei verschiedenen Baumaßnahmen und Mitarbeit im Vorstand zum Ehrenmitglied ernannt. Die positive Grundstimmung könne man aus den Turnierteilnahmen und der Greenfee-Entwicklung samt steigender Mitgliedszahlen ablesen, sagte Thies.Wie man von Vizepräsident Reinhard Kämpf hörte, wurden die Neuerungen auf verschiedenen Golfbahnen und im Umfeld des Clubs gut angenommen. Draußen auf dem Platz wurden die Hindernismarkierungen der Bahnen 1 und 9 sowie auf den Bahnen 6 und 11 versetzt, um ein ungestörtes Wachstum der Jungpflanzen zu gewährleisten. Beim Herrenabschlag auf Bahn 16 finden die Spieler eine neue Metalltreppe. Zufrieden zeigte man sich mit dem Greenkeeper-Team und Daniel Sadowski. Krämpf: "Wir haben über den Winter auch einige Baumreihen wegen eines massiven Schädlingsbefalls auslichten müssen". Die positive Seite sei jetzt ein besserer Lichteinfall für kleingehaltene Büsche und Laubbäume. "In diesem Jahr werden wir Zug und Zug weitere Neupflanzungen vornehmen", so Reinhard Kämpf. Neu gestaltet wurden auch die Abschläge auf den Bahnen 4 und 17. Was anfangs nur als kleine Erdbewegung angedacht war, stellte sich als nicht praktikabel heraus. Man entschloss sich zu einem komplexen Neuaufbau der Unterkonstruktion mit Drainage.Auf Bahn 14 wurden schließlich der Damen- und Herrenabschlag auf eine Ebene gebracht und vergrößert sowie neue Sitzbereiche gebaut. Bei einer Abstimmung entschied sich die Mehrheit der Clubmitglieder dagegen, die Bahnen 10 und 1 zu tauschen. Zu Kassenprüfern wählte die Versammlung erneut Peter Straßer und Jürgen Pietzsch. Andrea Mulzer kümmert sich künftig um die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - bis zu den nächsten Vorstandswahlen. Zum Ehrenmitglied wurde Peter Falkinger aus Burglengenfeld ernannt.Die ersten Golfturniere stehen mit dem Preis des Clubwirts am Samstag, 8. April, im Kalender. Am Montag, 17. April, geht es um den Golfhotel-Fahrenbach-Cup, am Samstag, 29. April, wird zugunsten der Kinderkrebshilfe gespielt und am Montag, 1. Mai, reist man zum Drei-Städte-Turnier nach Ansbach.