02.02.2017

02.02.2017

Der Schützenverein Winbuch hatte seine Mitglieder zur Königsproklamation in das Dorfgemeinschaftshaus geladen. Mit Spannung wurde erwartet, wer wohl die Würde erlangte.

Respektable Ergebnisse

Viele Pokale

Winbuch. Schützenkönig wurde Jonathan Kaiser mit einem 82-Teiler. Die Königsproklamation wurde auf den Ständen im Dorfgemeinschaftshaus ausgetragen. Schützenmeister Karl Popp dankte allen Teilnehmern und war über die rege Beteiligung sehr erfreut. "Mein Gruß gilt auch allen Vereinsvorständen des Ortes Winbuch", betonte Popp.Der Schützenmeister dankte allen Helfern für ihre Unterstützung. Es konnten wieder respektable Ergebnisse erzielt werden. Grüße der Marktgemeinde überbrachte Bürgermeister Peter Braun.Der Rathauschef dankte den Aktiven des Vereins für die rege Teilnahme am Vereinsleben in der Gemeinde. Er gratulierte allen Würdenträgern und wünschte dem Verein für die Zukunft alles Gute. Die Verleihung nahmen Karl Popp und Peter Braun vor. Gespannt warteten die Vereinsmitglieder auf die Bekanntgabe der einzelnen Sieger. Mit einem gebührenden Applaus wurde den Würdenträgern gratuliert. König bei den Schülern wurde Corbinian Götz mit einem 280-Teiler, gefolgt von Jordan Haas (459) und Paul Haas (845). Jugendkönig wurde Louis Weigert (320-Teiler), 1. Ritter Timo Respondek (863). Den Pokal für Schüler Luftgewehr gewann Louis Weigert mit einem 724-Teiler.Schützenkönig in der Schützenklasse wurde Jonathan Kaiser mit einem 82- Teiler, ihm zur Seite stehen Manfred Edenharter (179) und Josef Metschl (203). Schützenkönig in der Seniorenklasse wurde Eckhard Stopienski (83) vor Franz Kaiser (87) und Alfons Weigert sen. (120).Liesl in der Schützenklasse wurde Maike Leuthmetzer (291), ihr zur Seite stehen Angelika Schöpper (329) und Christine Respondek (373). Liesl in der Damenklasse wurde Bianca Regn (523). In der Damenklasse aufgelegt konnte sich Rosi Koller mit einem 130-Teiler auszeichnen, vor 1. Zofe Brigitte Brendle (314) und 2. Zofe Monika Hager (382).Weitere Trophäen gab es für Pokal aufgelegt für Ernst Rief 138-Teiler und Pokal nicht aufgelegt für Manfred Edenharter 116-Teiler. Vereinsmeister in der Schützenklasse aufgelegt wurde Engelbert Edenharter (93 Ringe) und nicht aufgelegt Manfred Edenharter (91 Ringe).Des Weiteren wurde auch ein Preisschießen mit ausgetragen. Schüler: 1. Paul Haas, vor Louis Weigert und Timo Respondek. Erwachsene aufgelegt: Harald Uebel, Franz Kaiser und Engelbert Edenharter; Erwachsene nicht aufgelegt: Manfred Edenharter, Volker Respondek vor Bernhard Graf. Der Verleihung schloss sich eine gemeinsame Brotzeit im Dorfgemeinschaftshaus an.