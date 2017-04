Sport Schmidmühlen

11.04.2017

Er konnte mit einem Rundum-Sorglos-Paket punkten: Der Sportverein Schmidmühlen war am Wochenende erneut Gastgeber für "positiv Verrückte" aus fünf Nationen - als ein Verpflegungspunkt beim Extremlauf Junut.

Im Blickpunkt Vor der wohl schwierigsten Situation stehen die Junut-Sportler, wenn sie das Sportheim in Schmidmühlen verlassen. Denn dann müssen sie sich entscheiden: Laufe ich die Strecke komplett durch (geht mein Drop-Bag nach Deining) oder beende ich meinen Lauf in Kastl, nach "nur" 170 Kilometern. Wegen des warmen Wetters disponierten heuer viele Teilnehmer um - und taten Letzteres. Drei Läufer stiegen verletzungsbedingt in Schmidmühlen aus: Bei Alain Brachmann, Liane Hennings und Claude Ley ging nichts mehr. Die Quote derer, die verletzt aufgeben mussten, lag diesmal bei rund 30 Prozent.



48 Läufer beendeten das Rennen in Kastl. Die drei Besten waren Tobias Krumm (21 Stunden/12 Minuten), Michael Schmidt (21/25) und Jörg Burgstahler (23/22). Letzterer hatte sich in Schmidmühlen umentschieden. "Körperlich bin ich topfit", berichtete er den Helfern dort - "aber geistig bin ich einfach dieses Mal nicht in der Lage, den Junut komplett zu absolvieren": Er hatte sich unterwegs schon dreimal verlaufen. (fop)

Die Abkürzung steht für Jurasteig-Nonstop-Ultratrail - ein Lauf über fast 240 Kilometer auf dem Jurasteig, auf dem sonst Wanderer unterwegs sind. Der SV Schmidmühlen stellte sich zum siebten Mal der Herausforderung, die Läufer zu versorgen.Dafür mussten die Ehrenamtlichen am Samstag früh aufstehen: Bereits um 5.30 Uhr lieferte der Organisator des Laufs, Gerhard Börner, mit seinen Helfern die sogenannten Drop-Bags an. Darin kann jeder Läufer seine persönlichen Sachen deponieren. Das Orga-Team bringt sie dann zu bestimmten Verpflegungspunkten - dahin, wo sie der Sportler haben will.Rund 100 Taschen mussten so ausgeladen werden, dass jeder Läufer seine so schnell wie möglich finden konnte, natürlich in der Reihenfolge der Startnummern. Um 5.45 Uhr begann das SV-Team mit dem Aufbau des Büfetts und dem Präparieren der Schlafräume. Die Spezialitäten des Verpflegungspunktes - Gemüsesuppe und Nudelsalate - hatten Annelies und Peter Fochtner schon einen Tag zuvor zubereitet. Trotzdem gab es noch zahlreiche Kleinigkeiten zu erledigen. Das übernahmen Lina Burkhard und ihr Vater Stephan Neumeier-Burkhardt, der eigentlich eine Teilnahme am Junut geplant hatte. Vanessa Fochtner war zunächst für die Zeitnahme zuständig.Um 6.32 Uhr trafen die ersten Läufer ein: Robert Cimander, Thomas Nigg, Stephan Peters und Florian Tscherny. Ab 7.30 Uhr wurden die Athleten auch massiert und therapiert. Im Gegensatz zu früheren Läufen ging es diesmal absolut entspannt zu in Schmidmühlen. Das lag vor allem daran, dass sich die Läufer in Gruppen aus maximal vier Personen zusammentaten.Alle Teilnehmer waren begeistert von der Atmosphäre im Sportheim. Viel Lob erhielten die Helfer dort vor allem dafür, dass die Verpflegung auch noch reichlich vorhanden war, als die Nachzügler eintrafen. Um 15 Uhr verließ der letzte Läufer Schmidmühlen. Bis nächstes Jahr - denn schon jetzt hat der SV Schmidmühlen für die Neuauflage zugesagt: "Wir sind bereit!"