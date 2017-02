Sport Schmidmühlen

03.02.2017

0 03.02.2017

Mit einem Rückblick auf die wohl erfolgreichste Saison starteten die Sportschützen in ein neues Vereinsjahr. Dabei hatten die Mitglieder bei ihrer Jahreshauptversammlung ein straffes Programm abzuarbeiten.

Gesellschaftliche Aktionen

Volles Programm

Vereinsmeisterschaft Luftgewehr



Schüler aufgelegt



1. Jonas Michl 161 Ringe 2. Marvin Winter 121



Schüler männlich



1. Simon Reheis 173 Ringe 2. Tim Schambeck 165 3. Christoph Hierl 156 4. Lorenz Flieder 141



Jugend männlich



1. Torsten Flieder 377 Ringe 2. Sebastian Reheis 306 3. Florian Schneider 299



Jugend weiblich



1. Laura Baumann 371 Ringe



Junioren B männlich



1. Matthias Riepl 373 Ringe 2. Michael Döberl 333 3. Thomas Leitz 282



Junioren B - weiblich



1. Selina Schambeck 369 Ringe



Junioren A männlich



1. Daniel Wetzel 356 Ringe 2. Bastian Schambeck 355



Schützenklasse



1. Andreas Kosel 366 Ringe 2. Christof Popp 342



Damenklasse



1. Angelika Hüttner 379 Ringe 2. Susanne Koller 377 3. Lisa Höllriegl 361



Altersklasse



1. Bernhard Kres 360 Ringe



Senioren



1. Josef Popp 319 Ringe



Senioren aufgelegt - männlich



1. Josef Hierl 275 Ringe 2. Georg Höfler 260 3. Josef Luschmann 254



Senioren aufgelegt - weiblich



1. Anneliese Meyer 216 Ringe



Luftpistole



Seniorenklasse männlich



1. Erwin Koller 337 Ringe 2. Georg Schmidschneider 287



Vereinswanderpokal



Jugend (bis 18 Jahre)



1. Simon Reheis 12,2-Teiler



Erwachsene



1. Josef Hierl 30,9-Teiler (pop)

In seinem Rechenschaftsbericht ging Schützenmeister Josef Popp zunächst auf die Mitgliederentwicklung ein. Dem Verein gehören insgesamt 128 Personen an. Vier Neuaufnahmen stehen sechs Vereinsaustritte entgegen. Drei Mitglieder arbeiten beim Schützengau Amberg mit, Peter Hüttner als stellvertretender Gausportleiter, Josef Popp als Gaupressewart und Bernhard Kres als Ligabetreuer. Bei den Schützen stehen Sport und gesellschaftliche Veranstaltungen in einem gesunden Verhältnis, so Popp.An gesellschaftlichen Veranstaltungen nannte der Schützenmeister den Fasching mit Preisschießen und Sitz-weil, die Bewirtung der Hexen und des Fischzugs und das Saukopfessen, dessen Reinerlös für die Jugendarbeit gehört. Weitere Veranstaltungen waren unter anderem der Jugendabend sowie vielfältige Aktivitäten der Senioren und der Jahresabschluss mit Ehrungen. Der Gottesdienst, umrahmt von der Gruppe Mosaik, und der Generationentag im November bildeten für Schützenmeister Josef Popp die Höhepunkte.Der Verein war mit drei Mannschaften und zwei Jugendteams im Rundenwettkampf, dabei gab es drei Meisterschaften und zweimal einen Aufstieg zu verzeichnen. Dies ging aus dem Rechenschaftsbericht von Sportleiter Erwin Koller hervor. Torsten Flieder qualifizierte sich für die Deutsche Meisterschaft.Die Schützen hatten ein volles Sportprogramm. Dieses begann mit der Gaumeisterschaft. Torsten Flieder, Laura Baumann, Selina Schambeck, Gisela Hüttner und schließlich auch noch die Jugendmannschaft holten fünf Gaumeistertitel nach Schmidmühlen. Die Sportschützen starteten bei vielen Wettkämpfen nicht nur "als Verein", sondern stellten auch ein großes Quantum für den Schützengau Amberg ab. So zum Beispiel beim OSB-Ranglistenschießen. Mit Torsten Flieder startete zudem auch ein Nachwuchsschütze beim Präsidentenpokal. Zwei Vizemeistertitel und mit der Jugendmannschaft ein hervorragender 4. Platz - das waren die Ergebnisse der Bayerischen Meisterschaft im Landesleistungszentrum in Pfreimd. Der letzte große Wettkampf im Jahr 2016 war die Landkreismeisterschaft. Die Sportschützen waren Mitausrichter. Insgesamt zehnmal wurden Mitglieder bei der Siegerehrung aufgerufen und konnten Pokale, Urkunden und Medaillen erringen. Anerkennende Worte gab es von Bürgermeister Peter Braun, der zu einer hervorragenden Vereinsarbeit, die zu Recht mit vielen Erfolgen belohnt wird, gratulierte. Für die Jugendgruppe wartete der Bürgermeister mit einem kleinen Schmankerl auf. Er hatte die Aufgabe, zusammen mit dem stellvertretenden Schützenmeister Reinhard Höfler die Vereinsmeister zu ehren.