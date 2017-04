Sport Schmidmühlen

Samstag, 6 Uhr, am Sportgelände in Schmidmühlen: Die Helfer stehen bereit für eines der größten Ultra-Lauf-Spektakel Deutschlands. Junut heißt es in diesem Fall - und führt über rund 230 Kilometer durch die Oberpfalz. Die Teilnehmer laufen auf dem bekannten Jurasteig, auf dem normalerweise Wanderer unterwegs sind.

Der SV bietet den Extremsportlern schon zum sechsten Mal Umkleiden, Duschen, Massagen, Schlafräume und Verpflegung. Natürlich sind Vorsitzendem Peter Fochtner auch Zuschauer willkommen, die sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen wollen. Auch sie bekommen Kaffee und Kuchen. "Die ersten Läufer werden bereits zu so früher Stunde auftauchen", weiß der Organisator - "denn die teilen sich ihre Strecke optimal ein und halten das auch durch." Wer also die Besten sehen will, muss früh aufstehen. Der erste Sportler in Schmidmühlen ist nicht automatisch auch der schnellste, denn es wird in zwei Gruppen gestartet.Die Hauptgruppe läuft am Freitag um 9 Uhr in Dietfurt los (maximale Zeit zur Bewältigung der Strecke: 54 Stunden). Aber 24 Läufer, die sich ein schnelleres Tempo zutrauen, legen erst um 15 Uhr los (maximale Zeit: 48 Stunden).Insgesamt nehmen über 130 Sportler teil, alle mit GPS-Trackern ausgerüstet. Starter aus der Region sind: Christian Salzinger (Dietfurt an der Altmühl), Stephan Neumaier-Burkhardt (Schmidmühlen), Florian Reif (Regensburg), Julian Nickl (Lappersdorf), Carsten Hirte (Mindelstetten), Lech Tillack (Zeitlarn), Wolfgang Gunsenheimer (Brunn), Hermann Böhm (Weiherhammer).