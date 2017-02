Sport Schmidmühlen

23.02.2017

1

0 23.02.2017

Zu ihrer Jahreshauptversammlung trafen sich die Mitglieder der Tischtennisabteilung der Sportgemeinschaft. Entspannt ging es zu, obwohl Neuwahlen anstanden. Oftmals ist dies eine harte Nuss, die es zu knacken gilt. Nicht so bei der SG. Umfassend informierten Abteilungsleiter Peter Meyer und sein Mitarbeiterteam die Mitglieder. Der demografische Wandel geht auch an den Tischtennisvereinen nicht spurlos vorbei, erklärte der Abteilungsleiter die Entwicklung. Erfreulicherweise kommen in Schmidmühlen immer noch zahlreich Kinder und Jugendliche zum Montagstraining. Dafür macht der Vorstand auch einiges, wie aus dem Bericht von Peter Meyer hervorging. Er verwies - neben vielen sportlichen Wettkämpfen - auch auf zahlreiche gesellschaftliche Veranstaltungen.

Sportliche Bilanz Die erste Jugendmannschaft schaffte den Aufstieg in die erste Kreisliga und belegt derzeit den 4. Platz - punktgleich mit dem Drittplatzierten. Gute Ränge haben auch die Herrenmannschaften, die allesamt in den Kreisligen spielen. Das 1. Herrenteam belegt in der ersten Kreisliga nach der Vorrunde einen dritten Platz, die 2. Mannschaft in der zweiten Kreisliga nach der Vorrunde den 5. und die 3. Mannschaft in der dritten Kreisliga den 2. Platz.



Einen Überblick über die erfolgreiche Saison gab auch die Sportlerehrung des Marktes im Dezember, so Peter Meyer.



Hier konnte Laura Tyl als Siegerin des Hans-Starzinger-Turniers der Damen B sowie als Gewinnerin des ersten Bezirksranglistenturniers geehrt werden. Josef Kaltner wurde Sieger im Herrendoppel Spielklasse D bei den Kreiseinzelmeisterschaften. Gewinner waren auch Bernd Wetze und Peter Meyer (Herrendoppel Seniorenbezirksmeisterschaften Altersklasse 50). (pop)

Hier verwies Peter Meyer auf die Saisonabschlussfeier im Sommer, das gemeinsame Abschlussessen, das Zeltlager in der Schwarzmühle und schließlich die gemeinsame Adventsfeier. Interessant ist immer auch der Blick in die Statistik. Die Tischtennisabteilung zählt aktuell 87 Personen, von denen 39 mit einer Spielberechtigung ausgestattet sind. Der Mitgliederstand ist nun schon seit vielen Jahren auf einem konstanten Niveau.Derzeit beteiligt sich die Tischtennisabteilung, eine von zwei Sparten der Sportgemeinschaft, mit vier Mannschaften im Spielbetrieb: drei Herrenteams und eine Jugend. Sportleiter Bernd Wetzel sowie die Mannschaftsführer gaben einen Rückblick über die Verbandsrunde. Bei allen Mannschaften gibt es sicher noch Entwicklungspotential.Beeindruckt von der guten Vereinsarbeit zeigte sich auch 2. Bürgermeisterin Eva Eichenseer. Mit Blick auf die Neuwahlen dankte sie dem Vorstand für seine "beeindruckende Arbeit", die sich in der erfolgreichen Bilanz niederschlägt. Reibungslos gingen die Neuwahlen vonstatten. Peter Meyer wurde hierbei als Abteilungsleiter bestätigt. Weiter wurden Bernd Wetzel als 2. Abteilungsleiter, Thomas Wagner als Kassier, Arpad Deak als Jugendleiter, Lukas Wetzel als 2. Jugendleiter, Ferdinand Holler als Schriftführer und Bernd Wetzel als Sportwart gewählt. Ferner gehören nach diesen Wahlen Tobias Roggenhofer als Webmaster, Tino Koller, Joe Kaltner, Christopher Roidl, Daniel Wetzel und Jürgen Roggenhofer als Beisitzer dem Führungsteam an. Alois Graf wurde als Kassenrevisor gewählt.Zum Abschluss bedankte sich Peter Meyer bei Bürgermeister Peter Braun, der sich im vergangenen Jahr nachhaltig für die Tischtennisabteilung eingesetzt hat. Die Tischtennissport ist als eine Hallensportart auf ausreichend Belegungszeiten in der Halle angewiesen. Ohne dieses Zeitfenster müsste man den Spielbetrieb zurückfahren.Dass dies nicht der Fall ist, informierte Peter Meyer seine Mitglieder, sei dem entschiedenen Eintreten des Bürgermeisters zu verdanken.