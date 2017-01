Vermischtes Schmidmühlen

17.01.2017

Emhof. 2016 stand bei der Feuerwehr Emhof ganz im Zeichen des Umbaus des Gerätehauses und der Einweihungsfeier. Es waren unruhige Monate bis zum Segen durch Pfarrer Helmut Brügel im September. Bei der Hauptversammlung blickten die Anwesenden auch darauf zurück. Die Wehr zählt 110 Mitglieder, darunter elf Frauen und drei Jugendliche.

Etappen des Umbaus 2009: Antrag zur Erweiterung des Gerätehauses wegen Platzmangels.



2011: Genehmigung und Aufnahme in Haushaltsplan des Marktes.



2013: Änderung des Bauplans wegen Integration der Schießsportanlage und der Funktionsräume des Schützenvereins.



2013: Im Herbst kleiner Aushub, Anbau Treppenhaus und Toiletten.



2014: Start der eigentlichen Bauarbeiten mit Aushub, Betonieren der Bodenplatte, Bau der Schießsportanlage im Kellergeschoss. Im Juli und August Beginn des Anbaus.



2014/2015: Innenausbau des Schützenheims.



2015: Im August Pflasterarbeiten der Außenanlage und Bau eines Nebengebäudes.



2016: Frühjahr Ausbau von Gerätehaus und Schulungsraum; im Sommer Fertigstellen der Außenanlagen, Abschluss Innenausbau. (pop)

35 Termine und Veranstaltungen führte Vorsitzender Christian Singer an. Bei fünf Ausschusssitzungen wurden diese koordiniert. Auch wenn die Arbeiten am Gerätehaus viele Mitglieder forderten, konnte man das Vereinsleben genauso abwechslungsreich gestalten wie die Jahre zuvor. Das habe das Abbrennen des traditionellen Johannisfeuers gezeigt. Die Arbeiten am Gerätehaus gingen teilweise "an die Substanz", und schließlich war man froh, als die Einweihungsfeier stattfand. Doch das alles habe die Wehr mehr denn je zusammengeschweißt. Dafür dankte der Vorsitzende allen Beteiligten.Über die Aktiven berichtete Kommandant Rudi Werner. Aktuell leisteten 20 Männer und drei Frauen sowie zwei Jugendliche Dienst. Die Wehr verfüge über je vier Gruppen- und Zugführer. 14 Mal war die FFW zu Einsätzen und technischen Hilfeleistungen alarmiert worden oder wurde bei Sicherheitswachen und Absperrungen benötigt. Dabei waren 86 Kräfte im Einsatz, die dabei 225 Stunden einbrachten.Beim Blick nach vorne steht für die Wehr ein wichtiger Meilenstein in der Vereinsgeschichte bevor: Heuer wird das bisherige Tragkraftspritzenfahrzeug durch ein neues Auto ersetzt. Die Weichen sind gestellt, so Rudi Werner. In diesem Zusammenhang dankte er den Markträten für die Unterstützung und das Verständnis für die Anliegen der Wehren.Die Materialkosten für das Gerätehaus übernahm der Markt Schmidmühlen, den Innenausbau des Ausbildungsraums der Feuerwehrverein, der dafür "tief in die Tasche griff". Dies ging aus dem Kassenbericht von Sebastian Singer hervor. Für die First Responder gab es eine Geldspende, die Sandra Schmidt entgegennahm. Sie dankte der FFW Emhof und gab eine kurze Information über Arbeit und Aufbau der First Responder.Dritter Bürgermeister Martin Bauer, selbst aktiv dabei, versicherte, dass Marktrat und Bürgerschaft hinter den drei Gemeindewehren stünden. Anerkennende Worte gab es von Kreisbrandinspektor Hubert Blödt: "Das, was ihr beim Übungs- und Einsatzgeschehen, in der Vereinsarbeit und beim Gerätehaus geleistet habt, ist aller Ehren wert", betonte er.