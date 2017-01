Vermischtes Schmidmühlen

09.01.2017

20 Einsätze waren 2016 doch wieder eine recht ordentliche Hausnummer für die Feuerwehr Pilsheim. Etwas außergewöhnlich war die Alarmierung zu zwei Bränden innerhalb von zwei Stunden am gleichen Tag, merkte Kommandant Manfred Berger in seinem Jahresbericht an.

Aufgabe aufgewertet

Knapp 30 Übungen

Durch den Übungsplatz

Wichtige Stütze

Pilsheim. (bö) Erst im vergangenen Jahr haben die Pilsheimer einen Mannschaftstransporter angeschafft. In den nächsten Jahren soll auch das knapp 25 Jahre alte Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) durch eine neue Fahrzeuggeneration ersetzt werden, um die hohe Einsatzbereitschaft zu halten, hieß es bei dem Treffen.Direkt an der Landkreisgrenze gelegen, war es den Verantwortlichen auch 2016 wichtig, den Kontakt zu den Nachbarfeuerwehren aus dem Stadtbereich Burglengenfeld und aus dem südlichen Landkreis Amberg-Sulzbach zu pflegen. In Pilsheim und Umgebung hat man diesen Gedanken der kreisübergreifenden Hilfeleistungen schon immer gelebt und gepflegt. Mit der Integration in die neue Rettungsleitstelle Amberg für die beiden Landkreise Amberg-Sulzbach und Schwandorf wurde diese verantwortungsvolle Aufgabe zusätzlich aufgewertet.Gut integriert sind mittlerweile auch die Ersthelfer der First Responder aus Schmidmühlen in Pilsheim. Zwei Mitglieder der Ersthelfergruppe kommen mittlerweile aus Pilsheim, berichtete Ersthelferin Sandra Schmidt von der nunmehr auf elf Helfer angewachsenen Gruppe. "108 Einsätze hat es im abgelaufenen Jahr für die Gruppe gegeben, einige davon waren in Pilsheim".Auf 27 Dienstleistende kann sich die Pilsheimer Wehr verlassen. Dazu kommen zehn Feuerwehranwärter. Vier Gruppenführer, elf Atemschutzträger, Gerätewarte, zehn Maschinisten. 15 Leute mit Digitalfunk-Schulung zählen zum Team. Mit knapp 30 Übungen haben sich die Pilsheimer Feuerwehrleute fortgebildet.Wie Vorsitzender Heiko Basta bei der Jahreshauptversammlung berichtete, gehören derzeit 149 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr an.Den Besuch des Florianstages in Büchheim, verschiedene Festbesuche zu Feuerwehrjubiläen und Jahrestagen, Volkstrauertag und Kirchweih nannte Basta als gesellschaftliche Ausrücktage. Über die Vereinsfinanzen berichtete Kassenwart Christian Fischer der Mitgliederversammlung.Von Jugendwart Josef Götz hörte man, dass derzeit zehn Personen der Jugendgruppe angehören. 21 Übungen wurde abgehalten, um die feuerwehrtechnischen Tätigkeiten für Prüfungsvorbereitungen zu üben. Die Jugendflamme der Stufe II legten Laura Brogl, Anna Maria Fischer, Jonas Hudetz, Johannes Meier und Christopf Koller erfolgreich ab. Bei einer weiteren Prüfung konnten sie auch die III. Stufe in Gold erreichen. Die Stufe V in Gold Grün sicherte sich Maximilian Fischer. Das Jugendleistungsabzeichen in Gold Rot tragen jetzt Lukas Fischer und Jugendsprecher Tobias Koller.Seit Oktober 2016 läuft im Feuerwehrhaus eine umfangreiche Truppmannausbildung. Die Prüfung ist für 27. März vorgesehen. Etwas besonderes nannte Jugendwart Josef Götz die Abhaltung des Kreisjugend-Zeltlagers in Pilsheim und eine Besichtigungsfahrt durch den Truppenübungsplatz Hohenfels.Seitens der Freiwilligen Feuerwehr bedankten sich Vorstand, Kommandant und Jugendwart bei der Stadt Burglengenfeld als Sachaufwandsträger sowie bei der Bevölkerung im Einzugsbereich der Wehr für die Unterstützung ihrer Arbeit.Bürgermeister Thomas Gesche sprach in seinem Grußwort von einer äußerst verantwortungsvollen Aufgabe im Ehrenamt. "Die Feuerwehrleute sind eine wichtige Stütze unserer Gesellschaft", meinte er . Dem Pilsheimer Ehrenvorsitzenden Josef Birzer gratulierte er zur Verleihung der Ottheinrich-Philipp-Medaille als Anerkennung und Wertschätzung für seine langen Jahre als Vorstandsmitglied. Für die Ersatzbeschaffung eines HLF in den nächsten Jahren können die Pilsheimer auf volle Unterstützung der Stadt rechnen, versicherte Gesche der Versammlung.Für den Landkreis Schwandorf meinte stellvertretender Landrat Jakob Scharf, dass er gerne zu den Feuerwehren in der Fläche komme. "Gerade diese Einrichtung ist ein wertvoller Eckpfeiler in der Doppelfunktion für Hilfeleistung und gesellschaftlicher Werteträger."Für Samstag, 11. Februar, wird zum Feuerwehrfasching ins Vereinslokal Wein eingeladen. Für 40 Jahre Treue zur Feuerwehr wurde Heribert Ernsperger mit der Ehrennadel in Gold geehrt. Für 50 Jahre Vereinstreue wurde Alfred Lautenschlager mit ihrem Ehrenkrug der Pilsheimer Feuerwehr gedankt.