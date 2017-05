Vermischtes Schmidmühlen

Kaum ein Verein machte in den vergangenen Jahren in der Lauterachtalgemeinde auf sich so aufmerksam wie die Imker.

Eine Reportage

Noch vor einigen Jahren in personell höchsten Nöten blühte der Verein geradezu auf. Das nimmt man nicht nur im Markt zur Kenntnis, sondern auch im Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in München. Dort bekam im Januar der Imkerverein mit seinem Vorsitzenden Josef Fleischmann für seine Nachwuchsarbeit eine Anerkennungsurkunde. Dies stieß erneut auf Resonanz - beim Bayerischen Fernsehen. Um die Arbeit in den Vereinen und insbesondere das Bemühen um den Nachwuchs zu würdigen, schrieb das Ministerium einen Wettbewerb "Imkernachwuchs betreuen, qualifizieren und motivieren" aus, zu dem 37 Bewerbungen eingingen. Gefragt waren originelle Ideen und möglichst nachhaltige Konzepte.An diesem Wettbewerb beteiligte sich der Verein. Er gewann zwar nicht, aber die Arbeit von Josef Fleischmann mit seinem Imkerteam beeindruckte die Jury und den Minister so, dass Fleischmann auch für den Imkerverein eine Ehrenurkunde "für besonders Engagement und erfolgreiche Arbeit" entgegennehmen durfte, als einziger Vorsitzender aus der Oberpfalz.Im Zusammenhang mit der Ehrung wurde auch das Bayerische Fernsehen auf den Imkerverein aufmerksam und fragte an, ob man eine Reportage drehen könnte. Da überlegte Josef Fleischmann nicht lange. Besonders war das "Heranführen der Neuimker" an die Arbeit mit den Bienen im Fokus des BR-Teams. Beim Dreh wollte man einfangen, wie die Neuimker reagieren, wenn diese zum ersten Mal die Bienen in Aktion sehen, erklärte Fleischmann. Die Aufnahmeleitung hatte Autorin Monika Sarre-Mock, die mit ihrem Kamerateam jüngst zu den Aufnahmen nach Schmidmühlen kam.Mit dem Wetter hatte man am Drehtag durchaus Glück und so konnte das Fernsehteam vor Ort die Arbeit der Imker verfolgen. Bei einer Auftaktveranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus Winbuch startete der Imkerverein im März das bayernweite Projekt Imkern auf Probe. Josef Fleischmann gab dabei einen Überblick über ein Bienenjahr, den Aufbau und die Funktion eines Volkes und anfallende Arbeiten. Diese waren auch Thema bei den rund dreistündigen Filmarbeiten in den Vils-auen. Für den Imkerverein sind die Dreharbeiten noch nicht zu Ende. Es findet noch ein weiterer Termin statt. Dieser soll zum Ausschleudern der Frühjahrstracht Ende Mai stattfinden. Der fertige Bericht wird dann in der Sendereihe "Aus Schwaben & Altbayern" gesendet.