Vermischtes Schmidmühlen

29.05.2017

Die Pfarrei hat erstmals eine Kinderwagen-Wallfahrt angeboten. Die Familien pilgerten vom Kirchplatz zur Hammerkapelle. "Wir wollen uns heute einfach am Leben freuen. Und es gibt ja vieles, an dem wir uns freuen können", sagte Pfarrer Werner Sulzer und verwies auf die staunenswerten Dingen in der Natur. Er ermunterte die Kinder, mit geschlossenen Augen zu lauschen: dem Bach, den Vögeln, den Insekten. An den einzelnen Stationen beteten und sangen die Kinder. Sie konnten außerdem hüpfen und das "Fliederlied" machen.

Die Mädchen und Buben durften mit den Händen auf Entdeckungsreise gehen. Mit verbundenen Augen ertasteten sie Steine und Zweige. Aber auch die Eltern mussten ran und spüren, wie sich Moos, Rinde und Federn anfühlen. An der letzten Station der Wallfahrt gestalteten die Kinder ein Natur-Mandala. Die dafür erforderlichen Naturalien klaubten die Mädchen und Buben unterwegs auf. An der Hammerkapelle versammelten sich die Teilnehmer um die Seilspirale. Diese befüllten sie mit den mitgebrachten Naturmaterialien - fertig war das Mandala. Man wolle Gott danken, dass er die Natur jedes Jahr neu zum Leben erwecke und er sich so viel ausgedacht habe. Das gemeinsames Schlusslied "Er hält die ganze Welt" beendete den Kleinkindergottesdienst.