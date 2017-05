Die First Responder sind eine Sicherheitsadresse in Schmidmühlen

18.05.2017

(bö) Eine sichere Bank in Sachen Erste Hilfe sind die bei der Freiwilligen Feuerwehr gegliederten First Responder in Schmidmühlen. Zahlreiche Hilfeleistungen in ihrem Einsatz-Buch belegen, dass sie mit ihrem Engagement für die Rettung von Menschenleben beigetragen haben.

Von Seiten der Jagdgenossenschaft Schmidmühlen unterstützt man diese Hilfseinrichtung mit einer Spende in Höhe von 500 Euro. Wie Jagdgenossenschaftsvorsitzender Johann Meiler und Kassenwart Alois Schaller bei der Spendenübergabe anmerkten, können die Gelder zur Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen letztendlich jedem Mitbürger bei Krankheits- und Unglücksfällen zugutekommen.Für die Spende bedankten sich Katharina Müller, Julian Decker, Monika Ehrnsberger und Maximilian Heimler für die First Responder in Schmidmühlen bei der Jagdgenossenschaft.