22.02.2017

Er ist mehr als nur ein Treffpunkt zum geselligen Beisammensein - der Dorfstammtisch Nachtschwärmer Emhof. Sicher machen die knapp 50 Mitglieder hin und wieder dem Namen alle Ehre, im Vordergrund steht aber, neben den geselligen Abenden, das Engagement für den Ort und seine Bürger.

Gesellige Veranstaltungen

Neu gewählt

Emhof. Seit mittlerweile vier Jahrzehnten gibt es den Dorfstammtisch und man hat in dieser Zeit viel bewegt und verändert. Dies ging bei der jährlichen Mitgliederversammlung im Gasthaus Tannenbaum aus den verschiedenen Berichten hervor. So gehört es zu den Traditionen, abwechselnd mit anderen Vereinen, das alljährliche Johannisfeuer abzubrennen. Die Liste der Veranstaltungen in den vergangenen Jahren ist lang.Über viele Jahre gehörte das Roots Musikfestival zum Programm, dessen Reinerlös für soziale Zwecke gestiftet wurde. Man hatte und hat immer ein Auge für das Dorf und seine Belange.Hier gehören das finanzielle Engagement dazu, aber auch der Einsatz von Arbeitskraft bei verschiedenen Gemeinschaftsprojekten wie dem Kinderspielplatz oder einer Unterstellmöglichkeit für Gerätschaften beim Feuerwehrhaus. An gesellschaftlichen Veranstaltungen fehlte es auch im vergangenen Jahr nicht. Vorsitzender Jürgen Bauer blickte zurück auf viele Aktivitäten, unter anderem Schlittenfahrten, Winter- und Vatertagswanderung sowie Ausbuttern, Go-Kart-Fahren, Busfahrten zum Gäubodenfest oder zum Gillamoos oder auch nach Karpfham.Der Stammtisch, so erklärte es Martin Bauer, seines Zeichens nicht nur Kommunalpolitiker, sondern auch Mitglied des Stammtisches, ist keine Konkurrenz zu den beiden Dorfvereinen, der Feuerwehr oder den Vilstalschützen, sondern man versteht sich als ein Bindeglied. "Man leistet das, was beide Vereine nicht stemmen können." In diesem Jahr kann der Stammtisch auf sein 40-jähriges Bestehen zurückblicken. Er wurde 1977 gegründet. Die "Väter" waren damals sechs Personen, nämlich Hans Manglberger, Karl Manglberger, Alois Tischler, Theo Singer, Karl Beer, Johann Koller. Johann Koller war zugleich der Vorsitzende. Jeden ersten Freitag im Monat war eine Sitzung anberaumt. Vorbild war der Stammtisch in Rohrbach.Die Ziele waren einmal im Monat ein gemütliches Zusammensitzen mit Schafkopf oder mit guter Unterhaltung oder auch die Teilnahme an vielen Stammtischfußballturnieren (Schwerpunkt in Rohrbach), später auch Marktmeisterschaft in Schmidmühlen. Einmal im Jahr findet ein großes Fest am jetzigen Bolzplatz statt. Aber nicht nur die Gemütlichkeit und die Gesellschaft gehören zu den Zielen, sondern auch die Hilfsbereitschaft. Zuletzt organisierte man die Roots-Festivals in den Jahren 2011, 2012, 2013 und 2014 mit Spenden an gemeinnützige Einrichtungen oder bedürftige Personen in Gesamthöhe von 16 000 Euro.Seit gut sieben Jahren geht es einmal im Jahr zu einem Hüttenaufenthalt nach Österreich oder Bayern sowie zum Gäubodenfest oder zum Gillamoos oder nach Karpfham (zusammen mit der Feuerwehr Emhof). Aktuell gehören dem Stammtisch 47 Mitglieder an. Bei der letzten Mitgliederversammlung standen turnusmäßig Neuwahlen an. Neuer Stammtischvorsitzender wurde Marco Bauer, sein Stellvertreter heißt Maximilian Bauer. Schriftführer bleibt Martin Bauer, die Kasse führt Martin Bauer.