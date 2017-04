Vermischtes Schmidmühlen

10.04.2017

5

0 10.04.2017

1967 haben sich Maria Swerbynka aus Rohrbach und Alois Ferstl aus Emhof das Jawort gegeben. Die standesamtliche Trauung nahm der damalige Bürgermeister Max Michl in Schmidmühlen vor. Kirchlich haben die beiden in der Pfarrkirche St. Pankratius in Dietldorf bei Pfarrer Hans Kiener geheiratet. Kennengelernt hatte sich das Paar schon ein paar Jahre früher, auf der Lanzenrieder Kirchweih.Heimatverbundenheit war der Grund, dass die Eheleute gleich neben Alois Ferstls Elternhaus gebaut haben. Und wenn sie heute zurückdenken, fragen sie sich, wo all die Jahre hingekommen sind. Aus dem Berufsleben haben sich beide längst verabschiedet - aber zu tun gibt es dennoch immer dies und das, wenn man ein schönes Zuhause haben will.Dass es den beiden auch weiterhin gut gehen soll, das wünschten ihnen ihre Enkel Luis und Leon , die immer gerne bei Opa und Oma zu Besuch sind.