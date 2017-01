Vermischtes Schmidmühlen

21.01.2017

4

0 21.01.2017

Seit 1. Mai 2016 gibt es First Responder in Schmidmühlen. Groß war das Interesse an deren Bericht bei der Jahreshauptversammlung der Schmidmühlener Wehr. Doch auch sonst war viel los bei den Floriansjüngern.

Neue Mitglieder werben

Idealismus erforderlich

Die Geehrten 25 Jahre: Bryan Chastain, Jürgen Fellner, Johann Hummel, Theo Hummel, Manfred Schindler;



40 Jahre: Josef Dobler, Jakob Dobler, Alois Eichenseher, Alfons Fleischmann, Peter Fochtner, Gerhard Graf, Albert Kellner, Anton Klieber, Hermann Koller, Josef Preininger, Michael Ringer, Johann Schaller, Herbert Schürlein, Peter Stadlmann, Ludwig Vogl, Karl Wiesner;



50 Jahre: Johann Bauer, Max Birzer, Rupert Lang, Ludwig Weigert.

Vorsitzender Christian Renghart erklärte, dass zum Jahreswechsel der Feuerwehr 379 Mitglieder angehörten. In 2017 verzeichnete der Verein zehn Neuaufnahmen. Als sportlichen Höhepunkt bezeichnete er die Teilnahme mit einer Mannschaft am Fußballturnier des Hobby-Fußballclubs Winbuch im Mai. Beim Sommerfest der Feuerwehr Vilshofen sicherten sich die Schmidmühlener beim Menschenkickerturnier den dritten Platz. Vertreten waren die Floriansjünger auch beim der 150-Jahr-Feier der Feuerwehr Burglengenfeld. In seinem Rückblick erwähnte der Vorsitzende das Johannisfeuer, das Gartenfest und das 13. Seniorentreffen.Katharina Müller, eine der drei Jugendleiter, ging auf den Nachwuchs ein. Der Gruppe gehören je sechs Mädchen und Jungen an. Als Jugendsprecher fungiert Matthias Riepl. Nach wie vor sei die Jugendleitung bemüht, neue Mitglieder zu gewinnen. Dafür wurde ein Flyer entworfen und ein Feuerwehrtag an der Mittelpunkt Ensdorf abgehalten. Ausbildungen werden an den Dienstagen und bei Bedarf absolviert. Den Wissenstest "Löschen und Brennen" absolvierten alle neun Teilnehmer erfolgreich. Seit 1. Mai gibt es die First Responder. Seitdem waren sie laut Sandra Schmidt zu 108 Einsätze gerufen worden. Anfangs seien vier Helfer im Einsatz gewesen, "der Personalstamm konnte sukzessive aufgestockt werden".Schmidt erwähnte drei Sicherheitswachen und Fortbildungen, unter anderem zu Beatmung und Herz-Lungen-Wiederbelebung sowie mit Fallbeispielen für neuen Helfer. Dank zahlreicher Spenden habe man den Ausrüstungsbedarf immer wieder neu decken können, erklärte Schmidt den Mitgliedern der Feuerwehr. Kassier Martina Vierl erläuterte, dass trotz vieler Ausgaben der Verein über ein solides finanzielles Polster verfüge. Mit Blick auf das bevorstehende Vereinsjubiläum in einigen Jahren gebe dies der Feuerwehr einen Gestaltungsraum. Sandra Schmidt, Leiterin der First Responder-Gruppe in Schmidmühlen, wurde einstimmig als Beisitzerin in den Feuerwehr-Vorstand gewählt.Stellvertretende Bürgermeisterin Eva Eichenseer würdigte die Arbeit der Feuerwehr, die mit Engagement und Idealismus einhergehe. Den Aktiven wünschte sie unfallfreie Einsätze. Mit den Vereinsverantwortlichen ehrte Eichenseer langjährige Mitglieder.