24.03.2017

Die Feuerwehr Winbuch war bei sieben Einsätzen gefordert. Dies war nur ein Punkt, den es galt, bei der Jahreshauptversammlung zu erwähnen.

Winbuch. (bjo) Vorsitzender Ludwig Spies gab in seinem Jahresrückblick der Versammlung bekannt, dass man sich am Florianstag und an Veranstaltungen im Gemeindebereich rege beteiligt habe. "Erfreulich waren die Ehrungen für langjährige aktive Mitgliedschaften für Egid Lutter (40 Jahre) und Franz Müller (25) in Paulsdorf. Manfred Edenharter teilte der Versammlung die Ausgaben der Vereins- und Kinderfeuerwehr-Kasse mit. Erstere verbucht ein Minus, bei der Kinderfeuerwehr gebe es ein Plus. Die Einnahmen des Vereins sind vor allem Beiträge, Spenden und Zuschüsse. Dem gegenüber stehen die Ausgaben für Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband, Vereinskleidung und Übungen.Kommandant Reinhard Götz berichtete, dass das Fahrzeug 757 Kilometer bewegt wurde. 40 Einsatzstunden und sieben Einsätze mit durchschnittlich sechs Mann standen an. Im Einsatz war man in Vilshofen bei einem Zimmerbrand, in Schmidmühlen bei einem Dachstuhl-Feuer, Container- und Kaminbrand. Gefordert war man auch in Pilsheim bei einem Auto, das Feuer gefangen hatte.Die Wehr nahm an allen Funkübungen des Kreises teil. Zwei Aktive beteiligten sich an der Atemschutzwiederholungsübung und an einer Einsatzübung Atemschutz in der Kläranlage in Schmidmühlen. Eine Unterweisung erfolgte in Funkpraxis und Pumpenbedienung. Einsatzübungen waren in Pilsheim und Emhof, Auch mit Schaum. "Erfreulich ist die Truppmannausbildung mit vier Personen", betonte der Kommandant. Als Vorschau sind die Überprüfungen der Hydranten im Ortsbereich im Terminkalender vermerkt. Anregen werde man für alle Aktiven ab 16 Jahren einen Kegelabend in Bubach. Der Dank des Kommandanten galt allen Unterstützern. "Es freut mich, dass unsere Jugend so aktiv an ihrer Ausbildung arbeitet und auch alle wieder am Wissenstest teilgenommen haben". "Zwei Kinder wurde in die Jugendfeuerwehr eingegliedert, so dass wir nun zu acht sind", betonte deren Leiter Manfred Edenharter.Zusammen mit der Feuerwehr Schmidmühlen werden Gruppenstunden abgehalten. Es fand auch ein Treff der Jugendwarte aus Schmidmühlen, Emhof und Winbuch statt. "Bei der Kinderfeuerwehr hielten wir zehn Treffen ab, durchschnittlich kamen elf Mädchen und Buben", so Antje Götz. An Veranstaltungen wurden ein Faschings-Kaffeeklatsch und Selbstbehauptungskurs abgehalten sowie sich am Ferienprogramm beteiligt. Als Vorschau vermeldete Vorsitzender Ludwig Spies die Teilnahme am Florianstag in Rieden sowie das Feuerwehrfest in Ebermannsdorf. Beteiligen werde man sich wieder an Veranstaltungen im Gemeindebereich. Geplant ist ein Gartenfest, sowie der Tag der Generationen der Pfarrei am Sonntag, 9. Juli.Die Grüße der Marktes überbrachte Bürgermeister Peter Braun. "Es ist jedes Jahr beeindruckend, die Berichte der Vorstandsmitglieder zu hören", so der Rathauschef. Als sehr positiv bezeichnete er die Truppmannausbildung. Braun sprach auch die geplante Gesetzesänderung an, dass die Aktivenzeit auf das Lebensalter von 65 Jahren oder vielleicht sogar bis 67 Jahre erhöht werde.Heiß diskutiert wird in letzter Zeit die Ausrüstung der Aktiven. Braun: "Jeder Atemschutzträger soll in Zukunft zwei Garnituren erhalten, dies wird sicherlich ins Geld gehen. Dadurch sollen aber die Aktiven geschützt werden". Sein Dank galt auch den Mitgliedern für die Beteiligung an gesellschaftlichen Veranstaltungen im Gemeindebereich.