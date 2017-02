Vermischtes Schmidmühlen

24.02.2017

0 24.02.2017

Stürmischer Wind hat die Schmidmühlener Hexen bei ihrer Tour durch den Markt begleitet. Doch tapfer trotzten sie Thomas, dem Sturmtief.

Einkehr in der "Wasche"

Aus dem Hexen-Archiv Mit einer besonderen Tradition wartet das Schmidmühlener Faschingskomitee am "g'schmalzenen Freitag", wie der Freitag vor dem Faschingswochenende auch genannt wird, auf. An diesem Tag ziehen die Frauen als Hexen verkleidet durch die Gemeinde.



"Eine größere Zahl fürchterlicher Hexen machte am Nachmittag des 14. Februar 1969 erstmals den Markt unsicher. Selbst der Bürgermeister war vor ihnen nicht sicher", steht es in der Chronik des Faschingskomitees. Mit Geheul sollen sie die Hochzeitsgesellschaft Frankerl (Maria und Johann) besucht und den Brautvater aus dem Espachsaal gezerrt haben. Es ging hin und her und zum Schluss gab es nahrhafte Orden für alle. Brigitte Schneider, Erna Rubenbauer, Dorothea Heinke, Anna Wein, Waltraud Schmid, Annemarie Braun, Anni Leitz, Elfriede Speier, Lotte Hannewald, Anni Michl, Hannelore Jebautzke, Barbara Wein, Tina Rudolf und Anita Kricke nahmen damals teil.



Aus den 14 Hexen von damals sind heute über 50 geworden, die ihre Begeisterung für den Fasching aber auch die Unabhängigkeit von der Männerwelt demonstrieren. Es heißt aber auch, dass das Hexentreiben als Gegenstück zum Fischzug geschaffen wurde. (bö)

Im nächsten Jahr feiert die Hexenschar ein Jubiläum: Zum 50. Mal wird sie dann unterwegs sein. Getroffen haben sich die Hexen gestern um "Oans", wie es Tradition ist, beim Zöllist in der unteren Langbruck, wie die ehemalige Straßenbezeichnung für die Hauptstraße heißt. Seit jeher ziehen die Hexen von dort aus los.So alt wie der große Kollege "Fischzug" ist das Hexentreiben nicht, aber doch um ein ganzes Stück lustiger, meint Martina Vierl, die seit elf Jahren die Oberhexe ist. Dass die selbstbewussten Damen überall zuvorkommend bedient und hofiert werden, ist bei der geballten Macht selbstverständlich. Man(n) sagt, dass man sich mit dieser Spezies an diesem Tag freilich nicht unbedingt anlegen sollte. "Bisher hat es bis auf einige spätabendliche Blessuren keine Probleme gegeben", erzählte Vierl.Eine erste Einkehr war bei Bürgermeister Peter Braun im Rathaus, der sich mit seinem Team aus Verwaltung und Bauhof die Spendierhosen angezogen hatte. Dann kamen die Banken an die Reihe, Arztpraxen wurden aufgesucht und selbst eine Einkehr in der "Wasche", der Autowaschanlage, stand an.