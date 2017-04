Vermischtes Schmidmühlen

12.04.2017

12.04.2017

Seit einigen Jahren ist bayernweit ein Aufwärtstrend bei den Imkern festzustellen. Dieser Boom ist vor rund fünf Jahren auch in Schmidmühlen angekommen.

Schleudern und Einfüttern

Der Zulauf kam quasi im letzten Augenblick. Der Imkerverein Schmidmühlen steht derzeit so gut da, wie schon lange nicht mehr. Am 4. August 1912 gegründet, fand der junge Verein zahlreiche Mitglieder und wuchs und wuchs. Dieser Trend und vor allem das hohe Ansehen der Imkerei hielten auch in den Jahren nach dem 2. Weltkrieg an. Mittlerweile hat sich der Verein um seinen Vorsitzenden Josef Fleischmann wieder großes Ansehen erarbeitet. Dies wurde im Januar sogar von Landwirtschaftsminister Helmut Brunner bei einer Festveranstaltung mit einer Ehrenurkunde gewürdigt. Und so wie es aussieht, geht es wieder weiter aufwärts. Bei einer Auftaktveranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus Winbuch starteten die Mitglieder das bayernweite Projekt "Imkern auf Probe" und konnten so viele Neulinge für dieses Hobby begeistern.Josef Fleischmann gab dabei einen Überblick über ein Bienenjahr, den Aufbau und die Funktion eines Volkes sowie anfallende Arbeiten. Dazu gehörten ab April die Weiselkontrolle, die Frühjahrstracht schleudern, Sommertracht schleudern, Varroabehandlung und Einfüttern.