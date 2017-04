Vermischtes Schmidmühlen

05.04.2017

5

0 05.04.2017

Von einer guten Zusammenarbeit zwischen der Jagdgenossenschaft Schmidmühlen, den Jagdpächtern und der Marktgemeinde hörte man bei der Jahresversammlung im Gasthaus Goldenes Lamm.

Wenig Probleme

(bö) Sowohl Jagdgenossenschaftsvorsitzender Johann Meiler als auch der Sprecher der Jagdpächter, Karl Fochtner, zeigten sich zufrieden mit dem abgelaufenen Jahr. Gut sei zum einen die problemlose Zusammenarbeit gewesen, zum anderen habe es viel weniger Wildschäden gegeben. Fochtner informierte darüber, dass die Abschussquoten erfüllt werden konnten. Er sagte, dass der Schwarzwildbestand zurückgegangen sei und dadurch auch die Wildschäden abnahmen. "Das kann sich schnell wieder ändern, wenn die Felder bestellt sind."Im Vils- und Lauterachtal zum angrenzenden Truppenübungsplatz hatte die Jägerschaft weniger Probleme mit den Wildschweinen, während hingegen in den vergangenen Wochen der Golfplatz ein begehrter Tummelplatz für die Schwarzkittel gewesen war. Den Wegebau wird die Gemeinschaft auch heuer wieder unterstützen. Für anstehende Ausbesserungen soll man sich mit dem Vorsitzenden der Jagdgenossenschaft, Johann Meiler, in Verbindung setzen.Wie Bürgermeister Peter Braun anmerkte, sind vonseiten der US Army größere Übungen geplant, die eher weniger das Gebiet der Jagdgenossenschaft tangieren. Einen einstimmigen Beschluss fassten die Jagdgenossen für die Umsatzsteuerregelung. Man will sie, soweit es machbar ist, vermeiden. Das Optionsrecht nach der alten Form wurde ausgeübt.Die Umsatzsteuerfreiheit gilt bis zum 1. Januar 2020, dann muss man wieder neu entscheiden. Bei einer Nachwahl des Kassenwartes erhielt Alois Schaller bis zum Ende der Wahlperiode 2019 das Votum. Er übernimmt das Amt von Martin Koll. An Jagdpacht werden vier Euro pro Hektar ausbezahlt, so der Beschluss. Die Jagdpächter laden am Samstag, 8. April, um 19.30 Uhr zum Wildessen in den Gasthof Goldenes Lamm ein.