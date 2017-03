Vermischtes Schmidmühlen

21.03.2017

21.03.2017

Ein pflichtbewusster Mitbürger ist Karl Ehrnsberger schon immer gewesen. Das zeigt allein seine Mitarbeit in vielen Vereinen und sein gesellschaftliches Engagement, wie jetzt beim 80. Geburtstag des Schmidmühleners betont wurde. Dazu gratulierten neben der Familie Bürgermeister Peter Braun, Pfarrer Werner Sulzer, Vertreter der FFW, des Heimat- und Volkstrachtenvereins, der Blaskapelle St. Ägidius und der Reservisten, bei denen der Jubilar Gründungsmitglied ist.

"Es hat bei mir schon Zeiten gegeben, in denen ich in jedem Schmidmühlener Verein, außer beim Frauenbund, dabei war", erzählte Karl Ehrnsberger, der sich zusammen mit seiner Frau Christa außerdem um die Pflege des Kriegerdenkmals angenommen hat. Außerdem war er gut zwei Jahrzehnte für die Kriegsgräbersammlung unterwegs und hat sich um die Altkleidersammlung zugunsten caritativer Zwecke gekümmert.Der gelernte Bierbrauer und Mälzer war früher in einer Schwetzinger Brauerei beschäftigt (auch bei Kummert in Amberg), doch in seinen Heimatort hat es ihn immer wieder zurückgezogen. 1964 hat er Christa Wohl geheiratet, verdiente später als Busfahrer seine Brötchen, war ebenso als Kraftfahrer 17 Jahre bei der Baufirma Rössner in Amberg und schließlich bis zur Pensionierung bei Grammer in Haselmühl.Mit Basteln, der Gartenarbeit und seinem "Lieblingssport, dem Biathlon", hat er immer noch genügend zu tun. "Freilich nicht auf der Loipe, sondern daheim vor dem Fernseher", scherzte er an seinem Ehrentag.