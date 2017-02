Vermischtes Schmidmühlen

03.02.2017

2

0 03.02.2017

Wenn Biene Maja auf einen Cowboy trifft, ein Polizist mit einer Piratenbraut den Ententanz macht, dann kann dies nur einen Grund haben. Kinderfasching.

Die Kolpingsfamilie lud zum närrischen Faschingstreiben in das Dorfgemeinschaftshaus nach Winbuch ein. Viele Bälle oder Kappenabende sind in den vergangenen Jahrzehnten aus dem Vereinskalender verschwunden - der Kinderfasching der Kolpingsfamilie ist geblieben. Und dies ist auch gut so. Viele, die einst selbst als Prinzessin oder Indianer über das Parkett huschten, feiern heute mit ihrem Nachwuchs wieder das närrische Treiben. Heuer war es nicht anders. Wie die Großen, so die Kleinen - so in etwa lässt sich das Motto beschreiben. Aber einen Unterschied zwischen Groß und Klein gibt es allemal - nämlich die Kostümierung. Da hat der Faschingsnachwuchs die Nase um Längen vorne. Es war ein wirklich buntes Treiben, das da am Sonntagnachmittag im Dorfgemeinschaftshaus Winbuch herrschte.Mit der "Reise nach Jerusalem" und vielen weiteren lustigen Spielen hielten die Veranstalter die Kinder bei Laune. Seit mehr als drei Jahrzehnten ist die Aktion ein echtes Muss. Lustige Spiele, schweißtreibende Tänze und vor allem auch die Kindergarde sorgten für Stimmung.